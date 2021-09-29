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3:0. Без шансов на камбэк. Бавария громит Динамо – Видео
Потрясающая реализация мюнхенцев
Фото: imago images/MIS
"Бавария" громит "Динамо". Снова неудачная попытка вырваться в контратаку и снова пропущенная контратака на свои ворота.
Серж Гнабри убежал ото всех и мощно прошил Бущана в ближний угол. Ассист на счету Лероя Сане – 3:0.
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Комментарии (2)
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kanoist (мариуполь)
29.09.2021 в 23:37
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pilips111 (Чернигов)
29.09.2021 в 23:34
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