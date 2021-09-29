3:0. Без шансов на камбэк. Бавария громит Динамо – Видео

"Бавария" громит "Динамо". Снова неудачная попытка вырваться в контратаку и снова пропущенная контратака на свои ворота.

Серж Гнабри убежал ото всех и мощно прошил Бущана в ближний угол. Ассист на счету Лероя Сане – 3:0.