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4:0. Сане, Бущан. Бавария продолжает громить Динамо – Видео
С такими ошибками и защита не нужна
Фото: imago images
"Бавария" продолжает громить "Динамо".Не получился навес у Сане, не получился сейв у Бущана, но зато получился гол для "мюнхенцев".
Сане то ли попытался навесить, ио ли увидел, что Бущан вышел из ворот и пробил. Бущан не справился с мячом, летящим в ближний угол – 4:0.
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Комментарии (3)
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kotіgorok (Чернiгiв)
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SugTolyan (Луганск)
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