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4:0. Сане, Бущан. Бавария продолжает громить Динамо – Видео

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

С такими ошибками и защита не нужна

4:0. Сане, Бущан. Бавария продолжает громить Динамо – Видео

Фото: imago images

Новина українською

"Бавария" продолжает громить "Динамо".Не получился навес у Сане, не получился сейв у Бущана, но зато получился гол для "мюнхенцев".

Сане то ли попытался навесить, ио ли увидел, что Бущан вышел из ворот и пробил. Бущан не справился с мячом, летящим в ближний угол – 4:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Георгий Бущан Динамо (Киев) Лерой Сане
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Комментарии (3)
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kotіgorok (Чернiгiв)
29.09.2021 в 23:45
Вже 5-0
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+1
0
SugTolyan (Луганск)
29.09.2021 в 23:42
Самое главное будулаю не нужны трансферы )). Ну ну ..получайте порцию спущенки !!!!
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+2
0
kanoist (мариуполь)
29.09.2021 в 23:41
Так держать,пацаны! Фу...
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+2
0


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