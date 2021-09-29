4:0. Сане, Бущан. Бавария продолжает громить Динамо – Видео

"Бавария" продолжает громить "Динамо".Не получился навес у Сане, не получился сейв у Бущана, но зато получился гол для "мюнхенцев".

Сане то ли попытался навесить, ио ли увидел, что Бущан вышел из ворот и пробил. Бущан не справился с мячом, летящим в ближний угол – 4:0.