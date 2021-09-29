ЛЧ. Бавария - Динамо 5:0. Ничего особенного - просто безнадега

Такие матчи вообще-то не украшают Лигу чемпионов – когда между соперниками пропасть в классе. Но от этого никуда не деться. Чтобы в каждом поединке были противостояния топ-клубов, нужна Суперлига. Однако тогда потеряется возможность апсетов типа того, который вчера удался "Шерифу" на "Сантьяго Бернабеу". Без этого тоже будет грустно.

Сенсации бывают, но крайне редко с участием "Баварии". "Рекордмастер" – те, от кого в последнюю очередь можно ожидать неприятных сюрпризов. До матча были разговоры о том, как именно "Динамо" нужно сыграть для достижения положительного результата. Однако все это только переливание из пустого в порожнее. Реальных шансов у представителя Украины практически не было.

Какие могли быть шансы, если регулярно ошибался капитан и стержневой футболист Сергей Сидорчук? Привезенный на двенадцатой минуте пенальти (игра рукой на подаче углового) – это только верхушка айсберга. В середине первого тайма в течение короткого отрезка времени Сидорчук трижды ошибся в центре поля с передачами. В общем-то в простых ситуациях. Это были признаки ранней капитуляции.

Собственно, второй гол тоже состоялся не без участия Сидорчука. Вернее, не без его бездействия. Прессинг "Баварии" на чужой половине поля принес плоды, Андриевский потерял мяч, Мюллер без опеки продвинулся немного вперед и отдал в коридор на Левандовского, который результативно распорядился мячом двумя касаниями – подбор, удар. Уже на 27-й минуте поляк оформил дубль, а мог быть и хет-трик, но в начале поединка Бущан вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Роберта.

Попадание Сане в штангу, опасная подача Гнабри, острый удар Зюле… Наверное, даже не стоит подробно описывать все эти моменты у ворот "Динамо" – все и так предельно ясно. Защита киевлян не справлялась, но могла ли сверкнуть атака? На самом деле, прорезки были. Первый удар в матче состоялся именно от игрока киевской команды – Цыганков мощно, но неточно бил из пределов штрафной после быстрой контратаки. Затем Тымчик убегал на пространство, но не перебил, как говорится, ближнего игрока, Де Пена ударом в "девятку" увенчал грамотную "веерную" контратаку. Наконец, Шапаренко попытался дальним ударом обрести свое счастье, но Мануэль Нойер надежно защищал собственные владения.

Мирча Луческу разгневанным шел на перерыв, но были ли основания для злости? На поле происходило то, что читалось заранее. Да, "Бавария" забила свои голы после ошибок игроков "Динамо", но если бы их не было, немцы взяли бы свое другим способом. Запас прочности у этой "Баварии" просто безграничный.

На второй тайм у "Динамо" вышли два новых игрока, и один из них после передачи Андриевского оказался на перспективной ударной позиции. Пробил, но очень слабо. Да и офсайд нивелировал этот момент Шепелева. Но "Бавария" восприняла это близко к сердцу и пошла вперед с нескрываемым оскалом. Комбинации развивались чуть ли не в штрафной площади "Динамо". Гнабри выполнил неточный прострел, Горетцка пробил выше ворот, а Сане далеко отпустил от себя мяч, дав шанс Бущану. Но ведь гол назревал.

Назрел, когда "Динамо" почти всей командой перешло на чужую половину поля. До этого во втором тайме мюнхенцы гуляли посреди частокола чужих ног, но без акцентированного завершения. А вот на 68-й минуте представился случай организовать контратаку. Сане в центре поля принял передачу, направленную от линии штрафной площади Нойера. Далее пас на Гнабри и его рейд по правому флангу. Последний штрих – мощный удар под перекладину, Бущан спасти не мог.

А дальше уже просто нечто необъясняемое: Сане с острого угла на левом фланге выполнил подачу, а мяч оказался в сетке ворот "Динамо". Вряд ли это был сознательный удар, но разве от этого легче? Легче от того, что "Барселона" сейчас совсем не так мощна, как когда-то ("Бенфика" в параллельном матче уверенно одолела каталонцев), поэтому в следующих двух турах у "Динамо" не будет безвыходного положения. Надеемся, что свой самый тяжелый и самый худший матч киевляне в этой Лиге чемпионов уже отыграли, а там чем черт не шутит…

На закуску еще и пятый гол от "Баварии" – это проявили себя вышедшие на замену. Сарр из центра отпасовал направо на Павара, тот подал, а Чупо-Мотинг результативно пробил головой. И как же убого на фоне такой сыгранности воспринимался спонтанный момент "Динамо", едва не возникший у Супряги после ошибки мюнхенцев с передачей в собственной штрафной. Разный класс, разные планеты.

"Динамо" нужно пробовать цепляться за очки в матчах с "Барселоной". Иначе еврокубковую весну не видать, как своих ушей.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов. Группа Е. Второй тур

Мюнхен. "Альянц Арена"

Арбитр в поле – Марко Гуида (Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) 5:0

Голы: Левандовский (пен.) 12, Левандовский 27, Гнабри 68, Сане 74, Шупо-Мотинг 87

"Бавария": Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар 70) – Киммих, Горетцка (Забитцер 80) – Гнабри (Мусиала 70), Мюллер, Сане (Сарр 80) – Левандовский (Чупо-Моттинг)

"Динамо": Бущан – Тимчик (Кендзера 46), Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко (Шепелев 46), Андриевский – Цыганков (Караваев 70), Де Пена – Гармаш (Супряга 70)

Предупреждения: Эрнандес 90+1 - Тымчик 37