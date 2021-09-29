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ЛЧ. Бавария - Динамо 5:0. Ничего особенного - просто безнадега

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

В Мюнхене ловить нечего

ЛЧ. Бавария - Динамо 5:0. Ничего особенного - просто безнадега

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Такие матчи вообще-то не украшают Лигу чемпионов – когда между соперниками пропасть в классе. Но от этого никуда не деться. Чтобы в каждом поединке были противостояния топ-клубов, нужна Суперлига. Однако тогда потеряется возможность апсетов типа того, который вчера удался "Шерифу" на "Сантьяго Бернабеу". Без этого тоже будет грустно.

Сенсации бывают, но крайне редко с участием "Баварии". "Рекордмастер" – те, от кого в последнюю очередь можно ожидать неприятных сюрпризов. До матча были разговоры о том, как именно "Динамо" нужно сыграть для достижения положительного результата. Однако все это только переливание из пустого в порожнее. Реальных шансов у представителя Украины практически не было.

ЛЧ. Бавария - Динамо 5:0. Ничего особенного - просто безнадега - изображение 1

Какие могли быть шансы, если регулярно ошибался капитан и стержневой футболист Сергей Сидорчук? Привезенный на двенадцатой минуте пенальти (игра рукой на подаче углового) – это только верхушка айсберга. В середине первого тайма в течение короткого отрезка времени Сидорчук трижды ошибся в центре поля с передачами. В общем-то в простых ситуациях. Это были признаки ранней капитуляции.

Собственно, второй гол тоже состоялся не без участия Сидорчука. Вернее, не без его бездействия. Прессинг "Баварии" на чужой половине поля принес плоды, Андриевский потерял мяч, Мюллер без опеки продвинулся немного вперед и отдал в коридор на Левандовского, который результативно распорядился мячом двумя касаниями – подбор, удар. Уже на 27-й минуте поляк оформил дубль, а мог быть и хет-трик, но в начале поединка Бущан вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Роберта.

Попадание Сане в штангу, опасная подача Гнабри, острый удар Зюле… Наверное, даже не стоит подробно описывать все эти моменты у ворот "Динамо" – все и так предельно ясно. Защита киевлян не справлялась, но могла ли сверкнуть атака? На самом деле, прорезки были. Первый удар в матче состоялся именно от игрока киевской команды – Цыганков мощно, но неточно бил из пределов штрафной после быстрой контратаки. Затем Тымчик убегал на пространство, но не перебил, как говорится, ближнего игрока, Де Пена ударом в "девятку" увенчал грамотную "веерную" контратаку. Наконец, Шапаренко попытался дальним ударом обрести свое счастье, но Мануэль Нойер надежно защищал собственные владения.

Мирча Луческу разгневанным шел на перерыв, но были ли основания для злости? На поле происходило то, что читалось заранее. Да, "Бавария" забила свои голы после ошибок игроков "Динамо", но если бы их не было, немцы взяли бы свое другим способом. Запас прочности у этой "Баварии" просто безграничный.

ЛЧ. Бавария - Динамо 5:0. Ничего особенного - просто безнадега - изображение 2

На второй тайм у "Динамо" вышли два новых игрока, и один из них после передачи Андриевского оказался на перспективной ударной позиции. Пробил, но очень слабо. Да и офсайд нивелировал этот момент Шепелева. Но "Бавария" восприняла это близко к сердцу и пошла вперед с нескрываемым оскалом. Комбинации развивались чуть ли не в штрафной площади "Динамо". Гнабри выполнил неточный прострел, Горетцка пробил выше ворот, а Сане далеко отпустил от себя мяч, дав шанс Бущану. Но ведь гол назревал.

Назрел, когда "Динамо" почти всей командой перешло на чужую половину поля. До этого во втором тайме мюнхенцы гуляли посреди частокола чужих ног, но без акцентированного завершения. А вот на 68-й минуте представился случай организовать контратаку. Сане в центре поля принял передачу, направленную от линии штрафной площади Нойера. Далее пас на Гнабри и его рейд по правому флангу. Последний штрих – мощный удар под перекладину, Бущан спасти не мог.

А дальше уже просто нечто необъясняемое: Сане с острого угла на левом фланге выполнил подачу, а мяч оказался в сетке ворот "Динамо". Вряд ли это был сознательный удар, но разве от этого легче? Легче от того, что "Барселона" сейчас совсем не так мощна, как когда-то ("Бенфика" в параллельном матче уверенно одолела каталонцев), поэтому в следующих двух турах у "Динамо" не будет безвыходного положения. Надеемся, что свой самый тяжелый и самый худший матч киевляне в этой Лиге чемпионов уже отыграли, а там чем черт не шутит…

На закуску еще и пятый гол от "Баварии" – это проявили себя вышедшие на замену. Сарр из центра отпасовал направо на Павара, тот подал, а Чупо-Мотинг результативно пробил головой. И как же убого на фоне такой сыгранности воспринимался спонтанный момент "Динамо", едва не возникший у Супряги после ошибки мюнхенцев с передачей в собственной штрафной. Разный класс, разные планеты.

ЛЧ. Бавария - Динамо 5:0. Ничего особенного - просто безнадега - изображение 3

"Динамо" нужно пробовать цепляться за очки в матчах с "Барселоной". Иначе еврокубковую весну не видать, как своих ушей.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов. Группа Е. Второй тур
Мюнхен. "Альянц Арена"
Арбитр в поле – Марко Гуида (Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) 5:0
Голы: Левандовский (пен.) 12, Левандовский 27, Гнабри 68, Сане 74, Шупо-Мотинг 87

"Бавария": Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар 70) – Киммих, Горетцка (Забитцер 80) – Гнабри (Мусиала 70), Мюллер, Сане (Сарр 80) – Левандовский (Чупо-Моттинг)

"Динамо": Бущан – Тимчик (Кендзера 46), Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко (Шепелев 46), Андриевский – Цыганков (Караваев 70), Де Пена – Гармаш (Супряга 70)

Предупреждения: Эрнандес 90+1 - Тымчик 37

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (212)
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metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 01:14
Наш мафиозный и насквозь коррумпированный футбол потерпел очередное и закономерное поражение. Пошли разговоры, сможет ли Динамо обыграть такую, как сегодня, Барселону и как-то проползти в Лигу Европы. Но здесь прогноз просто невозможен. Дело в том, что Барса и Динамо болеют одной болезнью. Барса в острой форме, Динамо в хронической. С той поры, когда Суркисам было позволено угробить конкуренцию в украинском футболе. А это 2012-13 годы. И до того было все куплено и продано, но после указанной даты все перестали даже стесняться. За лигочемпионовское место Суркисы (да и Ахметов) готовы были маму продать. Уже тогда я писал, к чему это приведет. И "оно пришло большое, как глоток". А младший Суркис теперь льет крокодильи слезы про отсутствие сидьных команд. Не вы ли с Ахметовым их и угробили?
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+3
0
Trztrqtr (Украина)
30.09.2021 в 01:19
Ну, на самом деле не все так печально. В прошлом году и кроты и ДК играли в евровесне, а для донного ЧУ это хороший результат. 2013й-это дело Металиста? Если да, то там все по делу-это не Суркис сказал, а евро-правосудие. МХ, как и до недавних пор Колос, плотно работал с судьями в том числе, поэтому давай не будем об этом. Это не отменяло то, что у них была поставленная игра, но подогнать чемодан денег МХ были готовы всякий раз. То что внутри ЧУ есть проблема конкуренции-100 процентов. Я внизу сказал об арендованных, если бояться играть против Булецы-то какие шансы обыграть Гнабри?
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 01:24
Ну да, ну да "европравосудие" () Вот только "дело" 5 лет на дне лежало, и вдруг "всплыло". Да у Суркис (старшенький) в УЕФА тогда сидел не последним человеком. А так - да, "правосудие" через "комфортную уверенность" Кочетова. В Харькове склерозом не страдают.
0
0
unnamed (Cape May)
30.09.2021 в 00:59
По делу: Динамо в ЧУкре с таким давлением на опорную зону и защиту просто не сталкивается. Добавьте к этому скорость - и имеем результат на табло. Это показатель уровня нашего чемпионата, ну и показатель монополии Мюнхена на лучших игроков в Германии. Условного Степаненко в Динамо нет. Сидор так на защиту не играет. Хотя вопрос, помог бы Степаненко с такими потерями мяча футболистами группы атаки. В атаке не было ширины и игры в касание. То, что прокатывает с условным ФК Львов - не впечатляет серьезных соперников. Теперь на эмоциях: Динамо не показало боевого духа и желания к победе. Это - печально. А еще - привет нашим журнашлюхам, которые любое результативное действие на чемпионате района преподают как чистый футбольный гений и заявку на переход футболиста в Галактикос и прям в основной состав. Жаль что так мы горим в еврокубках - но еще больше расстраивает тот уровень игры, который показывают наши команды. Ноль забитых мячей на ДК и ШД в четырех матчах. Есть над чем задуматься.
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+2
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
30.09.2021 в 00:51
Вообще-то я хотел посмотреть футбол, но по телеку почемуто включили немецкую порнуху, Как так можно? Тут же дети! Ни стыда ни совести…
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+4
0
Trztrqtr (Украина)
30.09.2021 в 00:50
И да. Обязательно запретить играть арендованым в Одессу против Динамо. Даешь больше запретов, разных и суровых! Запретить Булеце, Ванату. Всем запретить! Пока с Бавариями счет не будет 10:0.
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+3
0
code906 (Kiev)
30.09.2021 в 00:50
В заголовке лучше бы отметили Баварию. Безжалостно, накидали нашим за шиворот сегодня. :D
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+1
0
Morphyk7 (Черновцы)
30.09.2021 в 00:49
Даже дерьмомоти нг забил
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0
0
Footballers (Умань)
30.09.2021 в 00:47
Динамо просто коли і доходило до штрафної Баварії розвертались і віддавали всі паси назад аж до Бущана.Таких сцикунів ще не бачив.Виключив після 2-0.
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+2
0
aleksandrdre (Краматорск)
30.09.2021 в 00:46
Мы поклонники Шахтера смеемся над неудачами Динамо а поклонники Динамо наоборот. Ребята очнитесь можно сыпать своей злостью на внутренней арене и это все правильно. Но в еврокубках у нас и так все очень плохо а мы пытаемся еще сами же себя унизить. Да это наш уровень и надо это принимать и поддерживать наши команды на Европейской арене. Да не можем мы тягаться с Баварией . Да проиграли Шерифу. Но это же наши клубы. Клубы Украины. и после матчей еврокубков надо не этим пацанам и командам предьявлять претензии Федерации и Премьерлиге за такой качественный футбол. 5 кманд в вышке из сельхозчемпионатов и 2 вообще непонятных(Мариуполь и Черноморец) о чем дальше говорить. С кем играть Шахтеру и Динамо что бы повышать уровень?Зато мы здесь все ликуем друг перед другом а уже не плакать а рыдать от такого футбола надо
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 00:54
Ну не будем смеяться друг над другом, и что? От этого мы побеждать Баварию не станем, и условных финов наши днари так же не пройдут. Наш уровень сейчас доходить до 1/4 Ле, если очень повезет. А в Лч, это просто развлечение. Никто в ближайшие годы не сможет выйти в плей-офф. Тут бы в эту самую Ле выйти, или плейй офф за эту самую Ле выиграть у второй команды Ле. Просто наслаждайся играми где у нас есть шанс и все... На остально забей х*й...
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+1
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Trztrqtr (Украина)
30.09.2021 в 00:43
Такое. Все по делу. Ничего, на минаях отыграются.
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+4
0
Morphyk7 (Черновцы)
30.09.2021 в 00:51
Не отыграются, а скажут, что реабилитировались)
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
30.09.2021 в 01:03
И то с пенальти левого
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+2
0
болельщик_футбола (Донецк)
30.09.2021 в 00:41
ничего нового... а почему Ахметов в конце концов избавился от Луческу? потому что потолок... и ничего личного... группа лч да... выход из группы если повезет... все... лично от него как от тренера ничего не зависит... как большой соперник так и посыпались... может игра кому то запомнилась, комбинации... проиграть можно по разному... теперь все по накатанной - судьи, молодая команда и т.д.... скучно девочки...
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oda1979 (Запорожье)
30.09.2021 в 00:44
А с итальянцем Шахтер возьмёт ЛЧ?? У итальянца где потолок??
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0
0
Камонплей
30.09.2021 в 00:58
стеля італійця ще невідома. в тому то й різниця.
+1
0
болельщик_футбола (Донецк)
30.09.2021 в 00:59
а кто знает? посмотрим... может еще ниже, а может выше... но игра была с Интером... а у Динамо была? так Луч тренирует год, а де Дзерби с лета... такая же песня была и в Шахтере при Луческу...
+1
0
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Динамо-машина (Киев)
30.09.2021 в 01:09
Сравнил Интер без прошлогодних лидеров и Баварию. В прошлом году кроты чисто на фарте вытянули 2 ничьи, но с Боруссией М этого фарта не было и в итоге 0:10 по сумме двух встреч. Так Менхенгладбах и близко не Мюнхен! А с нынешним Интером каждый приличный клуб может за ничью зацепиться.
0
-1
болельщик_футбола (Донецк)
30.09.2021 в 01:21
Динамо-машина (Киев) блин... я говорю о тренерах... у де Дзерби уровень еще не ясен... а у Луческу такой... у Каштру такой... у Фонсеки такой... почему их и уволили... все...
0
0
Геродот (Винница)
30.09.2021 в 00:40
Исход игры, как и разгром, были прогнозируемы. Уж слишком разный класс команд. Говорю это с сожалением, потому как на еврокубках болею за все наши команды, в отличие от некоторых т.н. недоболельщиков, радовавшихся пролету Шахтера Шерифу. Надо принять это как реальность, что наши ведущие команды сегодня не могут больше играть на равных с ведущими командами Европы. Слабый наш чемпионат, где лишь два клуба борются за чемпионство, а большинство остальных выступают в роли статистов, не способствуют росту мастерства. И как следствие - слабая сборная, когда уже проблемой становится обыграть казахов и финнов. Динамо тоже нужно усиление, даже Суркис заговорил об этом, да вот Луческу почему-то не хочет. В группе для Динамо еще не все потеряно, учитывая нынешний разгром Барсы и ее две баранки на старте. С Барсой Динамо вполне еще может пободаться за Лигу Европы. В спарке с ней в общем-то все для Динамо и решится. В этом плане Динамо даже где-то в более выгодном положении, чем Шахтер, которому предстоит спарка с разъяренным явно неожиданным поражением от Шерифа Реалом. В общем, предстоящие для обеих команд спарки и определят, будет ли иметь Украина весной еврокубки. Будем надеяться, как говорится - надежда умирает последней.
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+3
0
unnamed (Cape May)
30.09.2021 в 01:04
Привет всем, кто кричал, что чемпионат нужно было расширять с 12ти команд и играть в два круга. Уровень чемпа скатился в еще большее дно, зато можно наблюдать за играми вроде ДК-Черноморец или ШД-Марик. Надеюсь все довольны.
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0
0
Joyce (Donetsk)
30.09.2021 в 00:38
5-0 не 8-2 и не 7-0. До катастрофы далеко. Что ни говори, а Бавария есть машина :)
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:38
Просто для Динамо надо создать свою СуперПуперЛигу с Черноморцем, Зарей, Колосом...... ну всеми, кроме Шахтера и жизнь бы удалась! ))))))
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+6
0
Zonder (Днепр)
30.09.2021 в 00:37
А ведь можно было не ехать ...Было бы всего лишь 0-3 ))) Ну что, Гармаш, не обломился в этот раз левый пеналь?)) Это тебе не Александрия ))
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+6
0
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таврия19752009 (симферополь)
30.09.2021 в 00:39
Ну да хотели пеналь .Цыганков наверно решил стать лучшим бомбардиром по пенальти в ЛЧ .а тут оказываются не так судят
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+4
0
code906 (Kiev)
30.09.2021 в 00:35
Эм... Нормально. Но и можно было выстроить более глухую оборону, чтобы не пропускать столько. Из всех на поле больше всего не понравился Сидорчук, но это неважно по сегодняшнему матчу.
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 00:38
Сидорчук вообще скотина. Если не пеналь привезёт то удаление.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 00:43
В моменте с пеналем его толкнули,это судья сын собаки
0
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 00:32
Возможно 5-0 и хороший результат ,может хоть подумают немного чего они стоят! А то проиграли бы 3-1 или 2-0…и говорили бы потом,ну это же Бавария
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0
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таврия19752009 (симферополь)
30.09.2021 в 00:40
А как же Шахтер немцы 0:5 тоже хорошо было значит ))
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0
0
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Besedin
30.09.2021 в 00:22
Динамо проиграло Баварии? Не может быть!...... пойду жаренной картошечки с луком поем,И стопку водочки бахну,не то что наши игроки будут переживать до утра......за успех в лиге чемпионов!! Не чокаясь,мужики...
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+4
-2
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 00:39
Смотри не подавись. Ну это же не Шериф.
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+1
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 00:59
Соси )(уй конч недоношенеый
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0
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 00:21
Ну пускай порадуются глоры чмохтьоровской помойки…всосут у Интера и Реала,вот тогда посмеёмся
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+3
-7
oleg14 (Sydney)
30.09.2021 в 00:19
Позорище!
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+4
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2021 в 00:23
Где ты видел. По-моему вполне адекватный счёт. Учитывая разницу команд.
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+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 00:39
Думаю нет. Это же не Шериф.
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0
-1
George_D (Харьков)
30.09.2021 в 00:19
Понятное дело, что выпускать Мистеру некого. Но Супряга ... это кто угодно, но не нападающий. Как он запорол свой выход справа... Вот как специально старался все запороть. Один раз лажанул, ему немец второй шанс дал, он и его прос..ал. Гармаш постоянно по офсайдам шляется. Мало ему незасчитанного в Киеве, он продолжает пешком возвращаться. Сидорчук какой-то перепуганный, а ведь капитан. Одно в плюс - по сравнению с Шерифом автобус не ставили. :)
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+2
0
Nestor Mahno (Луцьк)
30.09.2021 в 00:17
Мені цікаво коли закінчиться цей цирк в українському футболі з прирівнюванням футболістів Динамо а саме ПЕНАЛЬТИСТА Циганкова, нового ГАТТУЗО Сидорчука, нового ЛАМПАРДА Шапаренко до рівня європейських кваліфікованих, дійсно професіональних футболістів ((Дно є дно (( Одного максимум Руху з пенальті забивати, іншого з Дніпром червону картку отримувати а третього переживати за свою шевелюру і татухи ((
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+7
-4
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 00:22
Ну Ти за Шапаренко загнув... Один з небагатьох, хто шось робить на полі в кожному матчі. В умовній Аталанті він би був основним точно...
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+4
-2
Nestor Mahno (Луцьк)
30.09.2021 в 00:26
Не спорю що в нього є поставлений хороший натренерований удар але цього мало, сам погодься коли виникають проблеми в усієї команди він також зникає з поля зору
0
-2
Morphyk7 (Черновцы)
30.09.2021 в 00:56
Это потому что я его просил, чтоб подстригся, а то и не играл, и клоуном был
0
0
oda1979 (Запорожье)
30.09.2021 в 00:46
Шапаренко напоминает дворового футболера. Есть техника и все.. он совершенно не читает игру.
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0
0
unnamed (Cape May)
30.09.2021 в 01:09
Наши журнашлюхи любое результативное действие в дворовом футболе приравнивают к футбольному гению. Почитайте статьи на этом сайте о наших за границей. Если не смотреть матчи Сити в АПЛ - сложится впечатление, что Зина лучший распасовщик в Сити. Миколенко/Цыганкова так уже давно прировняли к легендам серии А и продали в Милан/Рому/Интер по несколько раз на неделю. Цирк!
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0
0
olegirkovskiy (Dnepr)
30.09.2021 в 00:17
Вышли приреченными и это обидно ...
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+6
0
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Besedin
30.09.2021 в 00:16
Без домашнего стадиона и судей Динамо полный ноль.Или нет?
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+8
-4
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 00:18
Нє, ше 200 тис $ гравцям тра занести, для впевненостi.
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+4
-3
Fishing 555 (Rivne)
30.09.2021 в 00:40
А шахта?
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0
-3
Po4eson (Одесса)
30.09.2021 в 00:13
С почином!
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+5
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 00:14
Далi буде
Ответить
+2
-2
Тренерую (Столица)
30.09.2021 в 00:36
Но не у тебя!!! )))
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.09.2021 в 00:12
100% прогноз Динамо выгорает у Шахтера в следующий игре (без Траоре). И плюс займет 3 место в ЛЧ 4 место займет Барса.
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0
-7
LEVgcUqs (Чернігів)
30.09.2021 в 00:29
Дурень.
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+2
-3
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2021 в 00:11
Нечего страшного не случилось. Матч в котором нам нечего не светило. Впереди спарка с Барселоной где и решится будет ли у нас шанс на 3 место. Бенфика показала что эту команду можно и нужно побеждать. У Шахтера тоже сложная ситуация. Теперь просто победы над Шерифом мало. И в спарке с Реалом решится так же все. У сборной впереди решающие матчи. Вообщем октябрь покажет что мы сегодня такое в футболе.
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+5
-1
Po4eson (Одесса)
30.09.2021 в 00:14
Правильно. Нужно опустить испанских грандов ниже плинтуса
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
30.09.2021 в 00:10
Счёт, как и разница в классе.
Ответить
+2
-2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
30.09.2021 в 00:10
Да какая весна, вы о чем?) Уже при жребии понятно было что ДК вынесут вперед ногами. С Бенфикой 1 очко - это уже лучше плана. Кому играть? Сидорчук? Очень мягко его тут покритиковали, он крут только на фоне Андриевского. Шепелев, Шабанов - что они вообще в ДК делают? Миколенко - сдал, уже год как. Цыганков как пушинка, от ветра падает, опять же давно не растет пацан. Напа нет, это не ЧУ, где можно на пеналях выехать. Итого - Шапаренко, и то под настроение, Бущан, Забарный, Де Пена только за старания. Всё!
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+10
0
Тренерую (Столица)
30.09.2021 в 00:38
Бущан ???
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+1
0
unnamed (Cape May)
30.09.2021 в 01:12
Главная проблема ДК - не уровень соперников, а отсутствие командной и индивидуальной скорости как в нападении, так и в защите. Стоило Баварии чуть добавить газу - и ДК посыпалось.
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0
0
Игорь-К (Longueil)
30.09.2021 в 00:10
Можно было бы постараться и проиграть Баварии (!) 0-3, 0-4. Было бы легче?
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+2
0
сиси кейтч (Херсон)
30.09.2021 в 00:10
это какойто отсос с проглотом я посмотрел
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+7
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:11
Краще б футбол увімкнув би
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+3
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2021 в 00:14
Тут вообще то любители футбола общаются. Тебе в другой чат нужно.
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+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:09
Нечего гнобить, все адекватные и так прекрасно понимаю силу Динамо! Просто такое лучше переключать между другими матчами, там поинтереснее было!
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 00:16
есть симулкаст - его и смотри
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+2
-2
VAO (Луганск)
30.09.2021 в 00:07
Я бы кстати не расстраивался. Посмотрите игру Барселоны. Динамо без шуток их один раз обыграет и ничейку скатает раз. Скриньте.
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 00:08
рыжего голландца попрут - могут и две игры выиграть))
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:11
Примерно как сегодня. Скриньте.
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+2
-1
VAO (Луганск)
30.09.2021 в 00:13
Ну динамо хоть умеет бежать в одну сторону. А в каталонии сейчас что-то ближе к дворовому футболу...
0
0
unnamed (Cape May)
30.09.2021 в 01:13
Наша надежда - появление Л.Де Йонга в составе и успешное запарыванте им всех моментов для каталонцев, если к тому времени тренера не попросят на выход.
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0
0
tamerlan58 (Львов)
30.09.2021 в 00:07
Чергова ганьба від українського футболу. Програти може кожен достойно,а ми все безвольно,бездарно,ганебно. І світла в кінці тунеля не видно. Тільки ніч !
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+2
0
Po4eson (Одесса)
30.09.2021 в 00:19
Не правда. Просто это Бавария и у Динамо нет опыта. Баварию вообще мало кто может остановить. А если игра идёт, то и 2:8 заходит. Только в Динамо нет таких исполнителей, которые 2 могут обеспечить
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2021 в 00:21
К сожалению сейчас это наш уровень футбола. Куда нас равнять против немцев. Мы уже толком Казахстан и Молдову обыграть не можем. Но будем верить в светлый октябрь!!!
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+2
0
Po4eson (Одесса)
30.09.2021 в 00:36
Да... Юный октябрь впереди.
0
0
Древний (Кривой Рог)
30.09.2021 в 00:06
Не могу понять ...а кто-то сомневался в исходе матча...При любых раскладах Украина Это Топ...!!!
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0
0
vituynia (Черкассы)
30.09.2021 в 00:06
Какая же огромная разница в классе футболистов,просто пропасть. Некоторых вообще не понимаю,зачем держать в команде. Андриевский слабоват даже для чемпионата Украины,а тут Бавария. Супряга вообще - жах. Пока для этой команды Лига Европы-потолок.Но туда ещё нужно пробиться. Понимал что сегодня без шансов,но надеялся будут хоть как то сопротивляться немцам,но увы,не могут. Именно не могут,ни физически,ни технически,ни тактически.
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+7
0
Dimka26 (Чернигов)
30.09.2021 в 00:06
Ух.. а завтра еще и свой футбол от Скрипника будет... это еще не самый худший матч на этйо неделе, чувствую.
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+2
0
VAO (Луганск)
30.09.2021 в 00:11
Блин. Я и забыл... Завтра же мужики очередные анти-рекорды ставить будут....Тьфу.
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+2
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
30.09.2021 в 00:05
Так прилетіли у Германію побачили краще життя! Проте вони не заслужили грати навіть у Лізі Конференцій!!!
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 00:07
прилетели, октоберфестНУЛИ, улетели!
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
30.09.2021 в 00:05
На мій подив, Динамо зіграло у відкритий футбол. Звісно, що Баварія грала сама і давала грати суперникам, але... але... але... Захист зіграв просто жахливо - такі провали! І Бущан додав свою вишеньку на торті... Ні, швидше свої вишеньки, бо було і в лівий ближній кут, і в правий, і після ударів головою. Якби він стояв на воротах Шахтаря вчора з Інтером, то наврядчи Шахтар програв би хоча би з мінімальним рахунком. Не знаю, чи краще сьогодні зіграв би Бойко, але здається, що так. Бущан поки що не готовий. У матеріалі щодо перемоги Динамо Ю-19 над однолітками з Мюнхена з рахунком 0:4 хтось написав в коментарі, що дорослі динамівці з таким самим рахунком програють німцям. Він був не правий - не з таким.
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+1
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 00:04
Даунецкие конченые мрази-помните как ваш чмохтьор всосал 7-0 ?? Забыли? Так я напоминаю вам ,мразота недоношенная
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+4
-8
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:05
))))))) помню недавно очную встречу!
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+7
-3
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:09
Краще пам'ятай хто ти є - лайно
+1
-7
avatar
Besedin
30.09.2021 в 00:14
Иди учи уроки,глор) в шахтер было удаление на 3 минуте,а твоя команда соснула в полном составе,...а,ну как всегда без шуб)))))))
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+3
-2
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 00:21
Мне пох на удаление…7-0
+1
-3
avatar
Besedin
30.09.2021 в 00:25
Пох? Ну так иди на х))) Динамо и даун слова синонимы!
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+3
0
sinoptik (Кииев)
30.09.2021 в 00:04
Еще достойно сыграли,могло быть хуже.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 00:04
Короче якщо Шд не бере 2 очки з Реалом, походу ми будем на всіх фронтах без весни.
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+5
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 00:04
З позитивного мош виділити,шо деякі футболісти Динамо уперше грали на Альянс Арені. Память на все життя.
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
30.09.2021 в 00:03
А Сидорчук ужас сколько неточных передач сделал, непростительно для капитана команды...
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+5
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
30.09.2021 в 00:03
Так як я прогнозував, друзі! Нічого дивного мінімум виконано 5 голів пропущено та ще яких легких та ганебних! В атаці як завжди майже нічого! Просто перелякані гравці ніби супер мутантів побачили на полі! Один лише позитивний момент побачив коли забарний відібрав м'яч у Мусіали! Можна грати але треба грати мати якийсь хоч спортивний азарт а не просто грати щоб чисто як виконувати роботу за бабло! Футбол ж гра для вболівальників!А так нема що коментувати та розбирати! З Шахтарем теж все ясно! При такій грі Шерифа і після поразки Реала я думаю Шахтарю 70 % бути на 4 місці! Ну а Динамо від сили заб'є 1,2 голи престижу!
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0
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:02
Чому кротенята так радіють? Український клуб програв, потім дивуються чому інші радіють коли шахтар програв. Не так і давно тут було 0-7....
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+1
-7
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 00:13
Програв сєпарський клуб, зареєстрований на Кiпрi, який жодного вiдношеня до України не має.
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+3
-1
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:15
kotіgorok , ти б ліки приймав...
0
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 00:16
Дупамо, що саме ти приймаєш?
+2
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:17
Твою дупаму. Кожен вечір. Після роботи, як вона приходить.
0
-3
Acsakal (Kharkov)
30.09.2021 в 00:15
А хто радіє? Сварять - так. А що, за таке треба хвалити?
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+3
0
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:16
Я писав "хваліть"? Радіють - усі кротенята.
0
-6
Acsakal (Kharkov)
30.09.2021 в 00:28
Я тут ні в кого радості не побачив. Один щойно написав, що треба випити - не чокаючись. Така собі радість.
+3
0
tamerlan58 (Львов)
30.09.2021 в 00:02
Как скажут игроки-трагедии не делаем,идем дальше, реабилитируемся перед нашими болельщиками игрой с .....(не знаю с кем) в чемпионате Украины.
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+1
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 00:02
Не ругайти так сильно,вони краще грати не уміють,як могли так і зіграли...
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+1
0
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Vovan_Mh (Харьков)
30.09.2021 в 00:02
Результат лимита на легионеров! Ценники на наших ногомячистов, благодаря лимиту космические, а они рашпельные сидят на попе ровно, получают нехреновое ЗП в своих "грандах УПЛ", а что им ещё надо?! Не было бы лимита, они так не ценились бы и за небольшие деньги улетали в Европу, где набивали шишки в сильных чемпионатах, в средних командах, на средних зарплатах, рвали газон на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы не потерять место в основе! А так сидит оно, понимает, что его украинский паспорт это его иммунитет, что он будет в основе! Вот и всё! Ну ещё и уровень УПЛ, страшно смотреть, кто попадает в зону ЛЕ и ЛК!
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+4
-2
VAO (Луганск)
30.09.2021 в 00:05
Вот вот. я про тоже. Нам надо лимит убирать в 0. А то наши дарования деградируют. Вспомните 1-2 сезон Цыганкова за ДК. Посмотрите сейчас. И так с каждым. Парень с каждым годом играет хуже
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+3
0
George_D (Харьков)
30.09.2021 в 00:08
А Миколенко? Как начинал и как в этом сезоне играет. Разные игроки вообще.
+3
0
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Vovan_Mh (Харьков)
30.09.2021 в 00:15
Отож! Они маринуются в бесперспективе перейти в более сильный чемпионат, попробовать там свои силы из-за тех ценников, которые на них вешают президенты клубов! Недавнее интервью Бущана вспомните! С какой грустью и обречённостью он говорил о своём ценнике в 15 млн! Он понимает, что в Европе за вратаря никто таких денег не даст! На счёт Цыганкова согласен полностью, жалко парня, закиснет!
0
0
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Serega1111 (Киев)
30.09.2021 в 00:11
А что лимит - разве кто-нибудь кроме Ахметова, сейчас может купить приличного легионера? Усилить Динамо позицию нападающего, чтобы впереди не бегало это недоразумение "Гармаш" - лимит помешал?
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
30.09.2021 в 00:19
Де пена был бесплатный и играет лучше многих паспортистов .у Шерифа тоже полно бесплатных
0
0
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Serega1111 (Киев)
30.09.2021 в 00:22
Де Пена - средний игрок, годный для УПЛ и может быть для Лиги Европы. Нынешняя игра в Динамо - потолок его карьеры.
+2
0
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Serega1111 (Киев)
30.09.2021 в 00:14
Убрать сейчас лимит - и Шахтер просто закроет еще две-три позиции бразилами, а все остальные - останутся на том же уровне
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0
0
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Vovan_Mh (Харьков)
30.09.2021 в 00:28
Так и пусть! Зато клубы будут играть на уровне в ЛЧ и ЛЕ, а не смотреть жеребьёвку с дрожащими коленями! А украинские игроки будут тоже ехать по европам, за адекватные деньги их будут забирать! Они там будут наигрываться, прогрессировать, переходить в ТОП-клубы Европы, а от этого сборная будет сильная, будет из кого выбрать! Сильные клубы с бразильцами, сильная сборная с украинцами и все счастливы! Почему Бразилия и Аргентина всегда в ТОПе на всех международных форумах?! А потому, что по производству футболистов, они как Китай по смартфонам! Они не ставят космические ценники на футболистов, вот их и забирают, чуть-ли не от мамкиной сиськи европейские гранды, потом игрок раскрывается в сильной команде, ценник растёт, а в сборную уже приезжает условный Неймар с ценником в 222 млн!
0
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таврия19752009 (симферополь)
30.09.2021 в 00:17
В Шерифе нет свои ,одни легионеры потому обыгрывают Реал
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0
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Serega1111 (Киев)
30.09.2021 в 00:20
Несмотря на весь восторг - победа Шерифа - это просто чудо, которое иногда случается.
+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
30.09.2021 в 00:01
Суркіс: нічого особливого це просто бізнес. Луческу: Дайте трохи заробити на пенсію. Супряга: звідки ви взяли що я вмію грати у футбол.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:20
)))
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таврия19752009 (симферополь)
30.09.2021 в 00:34
Суркис : Луческу не нужны покупки .ему нравятся украинцы
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0
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
30.09.2021 в 00:00
А Бенфика Барселону уделала - ещё проблематичней евровесна стала(((
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 00:00
Мирча получил в ШД 7-0 а с ДК 5-0 от Баварии -это ниже рекорда 12штук
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+1
0
cdboss1 (пофиг)
29.09.2021 в 23:59
И шо...пеналь вам за то что Олександрии и Руху в ЧУ поставили
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+5
-2
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simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 23:58
Цена на Супрягу, Шапаренко, Цыганкова и Мыколенко подскочила до космических нулей !!!
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+6
-2
VAO (Луганск)
30.09.2021 в 00:01
еще после евро)
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+3
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:04
Щас сыграют против Мариуполя с удалением конкурентного игрока и с пенальти и все будет гуд!
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+4
-1
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:10
Такий пенальті, який поставили шахтару в матчі з вірусом?
0
-4
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Siren05 (Мариуполь)
29.09.2021 в 23:58
А вам не показалось, что Супряга отъел ж.пу и стал медленнее бегать. И вообще вышел безнадёжным, ничем позитивным не запомнился. Жаль пацана, явная деградация у него в ДК...
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+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 00:00
dk-dance
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+5
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 23:58
Жора после пенки может поплыть, имхо Нещерета (не Бойко) нужно разогревать уже на матч с Шахтой. тем более, к Барсе, на фарт) кроме шуток
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+1
-2
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djeff2015 (Запорожье)
29.09.2021 в 23:58
скоКА там дают за Цыганкова, Миколенко и др. "перспективных" в ТОП клубах Европы?
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+5
-2
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 00:02
всех отправить в ЧО в наказание а забрать пацанов и физрука Мороза
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+1
-1
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
29.09.2021 в 23:58
Проиграли не Шерифу конечно, но больше 2-х пасов точных часто не могли отдать...(((
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+3
-2
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Romerik (YNWA)
29.09.2021 в 23:58
А хтось на щось надіявся? Думаю тут навіть нема чого говорити. Ми на різних планетах. Румун навіть не зовсім основу поставив, пам'ятаючи про матч з Шахтою.
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+3
-1
Maximum (Торонто)
29.09.2021 в 23:58
Красиво играет Бавария, наверное после Шерифа главный претендент на победу в ЛЧ
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+5
-1
Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 23:58
Как и ожидалось. Надо обыгрывать нынешнюю Барселону
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+1
-1
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 23:56
Закрыть в е н базе на неделю.Бесхребетные!
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+1
-2
Рівнянин (Рівне)
29.09.2021 в 23:56
Що ж,Містер,потрібно визнати,що з гівна кулю не зліпиш.Всі індивідуально дуже слабенькі,і це стеля для багатьох.Бущан не виручив в жодному із епізодів.Сумно,але факт,з наявного матеріалу команду топ-рівня не зліпиш.Супряга-це взагалі якесь непорозуміння!
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+4
-3
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Serega1111 (Киев)
30.09.2021 в 00:08
Отчего ж - домнул уже два года лепит, и команды послабее даже этой пулей пришибает. Но чтобы пробивать немецкую броню, конечно нужен материал посерьезнее
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+1
0
Ironass (Харьков)
29.09.2021 в 23:56
Уважаемые, не стоит сразу заливать команду поносом. Лично я сразу прогнозировал 5-0, и идеально угадал. Просто было ясно и понятно ещё до игры, что это не уровень ДК. Пусть лучше на дохлых барсиках тренируются ( прощаемся с Рональдом Куманом)
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+1
0
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SeventyFour (Phoenix)
29.09.2021 в 23:55
Зачем украинские команды туда лезут? За миллионами? Ну так Шериф показал who’s who! Если башлять судьям на левые пенальти, на удаления соперников а потом в очередной раз так обсираться? Это не только дырки касается, но и кротов. А завтра и Зорька глотнет . Жах. Ганьба!
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+6
-4
oda1979 (Запорожье)
29.09.2021 в 23:58
Да угомонись. РМ уже давно не уровень Баварии
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+2
0
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SeventyFour (Phoenix)
30.09.2021 в 00:00
Ок. Но это ж ежегодно такое
0
-2
VAO (Луганск)
29.09.2021 в 23:58
А на какое место там надо скатиться чтобы у нас в ЛЧ участвовала только команда с 1-го места и та через квалификацию? мне кажется мы к этому прям близко
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0
-1
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:08
Тєбє кажєтся.
0
-1
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 23:55
стыдно позор и это чемпионы украины --Суркис отдал Лучших игроков в ЧО --забирай усиливай команду а этих в ЧО в наказание --Бущан дыра и вся команда бздливых игроков
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 23:55
Если бы Вернидуб тренировал Динамо - такого бы бардака не было
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+4
-4
Древний (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:58
Против такой Баварии и 3 Вернидуба мало...
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
29.09.2021 в 23:58
Было бы 0-4
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
30.09.2021 в 00:01
в пользу Динамо? ну
+1
0
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vasa pupkis (Киев)
29.09.2021 в 23:55
У Баварии низкая реализация. И играли пешком.
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+2
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
29.09.2021 в 23:55
чемпионы аграрной лиги. тренд.
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+3
-1
Number13 (Мариуполь)
29.09.2021 в 23:54
Спасибо Баварии за великодушие! Все таки всего лишь 5-0, могли и разгромить!
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+6
-2
Damien (Kyiv)
29.09.2021 в 23:54
Несмотря на все надежды девушки, идущей бухать с 5-ю мужиками, что будет все хорошо, изнасилование все-таки произошло
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+8
-1
avatar
odinvodin (Доброполье)
29.09.2021 в 23:54
Моральна перемога столичного суперклЮба)
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+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 23:57
оральна!
Ответить
+4
-2
avatar
Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 23:58
+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 23:54
Главное Супряга вышел! Сразу немцы бзднули, и пришлось два ещё катнуть с перепугу!
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+9
-2
SugTolyan (Луганск)
30.09.2021 в 00:14
Ахах
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+3
0
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c99baf (Харьков)
29.09.2021 в 23:54
Вспомнил группу "Чайф"...
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+5
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 23:56
В Ямайки небыло тогда таких прогрессирующих звёзд)))))
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+5
-3
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Viktor Ivanjvich
29.09.2021 в 23:54
спрашивают -почему в ЕК укркоманды так плохо играют- отвечали-что мол слаб ЧУ- а кто назовет кроме Шерифа какие команды ещё есть в Молдавии а они вышли на поле-наверное им не сказали что это РЕАЛ-вот они и бились и играли. а здесь и писать не о чем.-Завтра ещё ЗАРЯ отхватит.
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+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 23:56
1. шериф 2. цыган 3. мамалыжник 4. виноградарь
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Viktor Ivanjvich
29.09.2021 в 23:57
0
0
Ironass (Харьков)
30.09.2021 в 00:00
Да хватит нахваливать Шериф. У команды попер дикий фарт. Закатили 2 шальных гола Шахте, которая держала игру, точно так же повезло с Реалом, который нанес хрен знает сколько ударов по воротам, но тупо мяч не залетал, а Шериф 3 раза ударил, и 2 из них залетели. Это футбол, и фактор везения в нем присутствует.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 00:12
типичная игра вернидуба - контратаки!
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satellite (Харьков)
29.09.2021 в 23:54
Ожидаемо....... Состав Динамо на несколько голов ниже по всем показателям от состава Баварии.
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+6
-2
Не дармоед (Запорожье)
30.09.2021 в 00:00
Скорее всего, состав Динамо на несколько лет ниже по всем показателям(
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0
-1
маматрахер228 (Киев)
29.09.2021 в 23:54
нече в Киеве дрюкнем лошков, Динама чемпион!
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-5
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simargl (Чернигов)
30.09.2021 в 00:05
Ждём игру с Черноморцем )))????
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grasshopper1 (Харьков)
29.09.2021 в 23:53
Кеньджора нормально усилил Баварию. 2 гола себе может записать. Надо было сначала выпускать. В штучках в пяти поучавствовал бы
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+3
-1
KpaMapb (Краматорск)
29.09.2021 в 23:53
Не понимаю, почему Петраков Бущана не ставит?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 23:53
Это все и так понятно было! Но могло и больше влететь, силу то Динамо видно!
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+4
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
29.09.2021 в 23:53
Що і треба було доказати.між нами і ними прірва.
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+2
-1
Spivakj (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:53
Как вам сборники)? Бавария ведёт позиционную атаку в 10 гроков полностью на половине дырки) Я давно такого не видел!
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+7
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:00
Так пол состава все евро гранды хотят этих голубых звёзд! Растут в цене!
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+4
-2
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:07
"голубые звёзды" - це так ваша шайка себе на трасі називає?
0
-4
SugTolyan (Луганск)
29.09.2021 в 23:52
Что тут скажешь , так обосраться нужно постараться ! Будулаю трансферы не нужны ?мда ..тогда получайте порцию спущенки ! Не техники не скорости не движения. Стыдоба перепуганная ! Стадо баранов .
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+9
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:52
Все будет хорошо 3 место возьмут.
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+1
-6
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 23:53
Для этого нужно Барселону хлопать . 2 раза .
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+3
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:54
Хватит и раз.
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 23:54
по плечу)))
+2
-1
Камонплей
29.09.2021 в 23:54
4 без шансів
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+1
-1
Fontango (Kharkov)
30.09.2021 в 00:05
Ну да.. возможно в ЧУ)))
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 23:52
кроты рубились, а от ДК мяч отскакивал как от забора, вышли будто на казнь. мож мы недооценили психологическую важность крупной победы в суперкубке)
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+8
-1
Balabas (Киев)
29.09.2021 в 23:52
центр провалили... как и в матче за суперкубок Сидор просрал все что можно, надо было его менять а не Шапаренко
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+3
-1
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SeventyFour (Phoenix)
29.09.2021 в 23:52
Суркіс повинен процитувати Яценюка… : «Я з ганьбою жити не буду, - сказав Яценюк. - Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб.»
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+7
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 00:08
Їм би обидвом кулю у лоба!
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+3
0
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ProstoFAN (Донецк)
29.09.2021 в 23:52
как-то ничего писать не хочется, пойду попытаюсь заснуть
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+4
-1
Камонплей
29.09.2021 в 23:52
як же змінилось динамо за луческу (ні)
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+3
-1
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ua-football-2021 (Київ)
29.09.2021 в 23:51
Ну... це різний рівень, і це реальність. Баварія на ходу. Андрієвський, Гармаш, Супряга - не розумію діда...
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-3
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kotіgorok (Чернiгiв)
29.09.2021 в 23:53
Здається за Супрягу цим лiтом 80 мiльонiв хтось з iталiйцiв чи то iспанцiв пропонував
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+4
-3
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ua-football-2021 (Київ)
29.09.2021 в 23:54
Я не коментую байки. І тобі не раджу.
+1
-2
LunarPrismew (Харьков)
29.09.2021 в 23:59
Супряга стоит больше 80. Его просто никто не может купить, Супряга бесценен
+2
-1
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Serega1111 (Киев)
30.09.2021 в 00:06
Да какая разница кого там ставить. У Динамо в принципе 2-3 более-менее приличных игрока, и то - ни про одного нельзя нельзя сказать, что может СТАБИЛЬНО выступать на высоком уровне - у всех всплески чередуются с хреновой игрой. А основная масса - весьма посредственные, далеко не уровень ЛЧ. Домнул тянет их за уши вверх, чтобы они были похожи на нормальную команду, но он же не волшебник - когда то вытягивает и они проходят Брюгге и Ференцварош, устраивают автобус Бенфике, но постоянно это делать в принципе нельзя и могут влетать 0:3 "Сассуоло"... А с Баварией с этим составом Динамо шансов в принципе не имело и здесь не поможет ни домнул, ни Гвардиола, ни даже Вернидуб :)
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:14
Та є різниця: Супряга в ЧУ нічого не може ні забити, ні віддати, на відкритись, але виграти можно і без нього. Але ЛЧ - це інший рівень, тут 11 гравців потрібно.
0
0
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Serega1111 (Киев)
30.09.2021 в 00:16
Ну если по форварду - то сильно большой разницы между Супрягой, Шкуриным, Кулачем и прости-господи Гармашем особой не вижу. Была надежда только на "словака", но видать опять в Динамо у легинера не пошло
+1
0
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:19
Serega1111 - Шкурін верх може виграти, Шкурін пас під удар може НОРМАЛЬНО віддати.
0
0
oda1979 (Запорожье)
29.09.2021 в 23:51
Ну ничего.. вот в Киеве все будет по другому:)) шутка. Команда без полузащиты, нападения, обороны и вратаря не может играть :)))
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+6
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 23:51
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+4
-2
ZNAK_VOPROSA
29.09.2021 в 23:50
Просто Бавария Мюнхен на две головы сильнее.
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+6
-1
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simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 23:51
На 5...
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+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 23:50
и высушили!
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+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 23:50
штош.. по крайней мере, ответка с Баварией будет в последнем туре, когда этим зверям уже ниче не надо будет
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 23:50
Мужественно... особенно Бущан. Радость , что не 7-0 присутствует у кого-то ?
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 23:52
если бы дупята играли в меньшинстве после пенальти, было бы и побольше!
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+8
-1
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ua-football-2021 (Київ)
30.09.2021 в 00:06
Якби в тебе був мозок - був хоч трохи схожий на людину.
0
-3
Number13 (Мариуполь)
30.09.2021 в 00:20
to Тиран - 100%!!!
+2
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
29.09.2021 в 23:49
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+3
-2
Mexxxxx (Просяная)
29.09.2021 в 23:48
Пропасть! Вышли уже проигравшими. У Баварии, наверное тренировки проходят намного тяжелее чем эта игра. Бояться можно, есть кого, но характер надо было проявить, так трусливо пригибаться было необязательно, тем более Шериф пример показал.
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+3
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.09.2021 в 23:50
Ты это и Барсе напиши.
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 23:51
В Шерифе нет ни одного молаванина, там приличные легионеры.
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+5
-4
Камонплей
30.09.2021 в 00:03
які "прілічніе легіанери"? Тілль який всю кар'єру в Люксембурзькому чемпіонаті провів, а минулого сезону не міг в основу останньої команди москалії пробитись? Якшибоєв якому місця навіть на лавці Легії немає (наші в чемпах Польші, Угорщини, Болгарії якщо грають то основні)? Криштиано, який до переходу в Шериф в 27 років жодного разу не зіграв більше 13 матчів за сезон, граючи аж в 3й лізі Бразилії?
+2
-1
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simargl (Чернигов)
30.09.2021 в 00:12
Цікаво хто в Динама кращій за Тілля третього та компанію... )))))???! Супряга напевно...)??? Або КентЖора )))???
0
-1
Камонплей
30.09.2021 в 00:23
Приблизно всі. Кендзьора на чє грав. Шериф відверто зліплено з лайна та гілок з гравців яких не беруть в жоден сусідній чемпіонат. В Молдові вони може й "гранди", але на будь-якому міжнародному рівні чисто тренерська команда.
+1
0


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