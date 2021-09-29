ЛЧ. Бенфика - Барселона 3:0. Зря смеялись над Реалом

Вчера каталонские болельщики посмеивались над историческим фиаско "Реала" от "Шерифа". Сегодня "Кулес" жестко вернули к реальности, где их команда в кризисе, а шансы выйти в плей-офф ЛЧ очень невысоки.

Матч в Лиссабоне получился для "Барсы" очень неровным. Она провалила старт игры, пропустив уже на 3-й минуте от Дарвина Нуньеса - тот обыграл защитника и поймал на противоходе тер Штегена.

Более того, вскоре Яремчук мог удваивать счет, но, в отличие от уругвайца, не сумел пробить тер Штегена со средней.

Darwin Núñez for Benfica since returning from injury:



7 games

6 goals



This is gonna be his season. ???????? pic.twitter.com/YwegKTOPzu — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 29, 2021

"Барса" вернулась в игру ближе к 15-й минуте и тут же создала убойный момент. Люк де Йонг проталкивал мяч в уже пустые ворота, но вернувшийся после дисквалификации Вериссимо его заблокировал. Мощнейшая игра защитника!

Каталонцы на это не остановились и создали еще 3-4 неплохих шанса, но Депай тянул с ударом, а де Йонг не мог попасть в ворота даже с пяти метров.

"Бенфика" все это время выжидала, но после перерыва перешла в контрнаступление, закончившееся еще одним голом. "Барса" во втором тайме выглядела абсолютно безыдейно и почти ничего не предлагала в атаке. Выход на поле Фати ничего не поменял - тут вам не "Леванте".

Приятно констатировать, что второй мяч для "Орлов" создал проникающей передачей Роман Яремчук - да, Нуньес не забил, зато набежавший Рафа Силва добил мяч куда надо.

Потом был еще пенальти за игру рукой у Деста, который реализовал Нуньес - вишенка на торте для одних и девятый круг ада для других.

Barca’s Koeman in the last 5 games in the Champions League



▪️ Juventus 3-0

▪️ Paris 4-1

▪️ Paris 1-1

▪️ Bayern 3-0

▪️ Benfica 3-0



Conceded: 14 goals

We scored: 2 goals#KoemanOut #KoemanOUT #KoemanOut pic.twitter.com/ACR9RlqNpz — AMZ  (@AMZ8FCB) September 29, 2021

Уже очевидно, что "Барса" не смогла оттолкнуться от воскресного успеха в Ла Лиге и продолжает валиться. В группе ЛЧ у нее ноль очков; у "Динамо" - 1, у "Бенфики" - 4, у "Баварии" - все 6. Об отставке Кумана уже и не говорим - все и так ясно.

2-й тур ЛЧ. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "Барселона" - 3:0

Голы: Дарвин Нуньес, 3, 79 (с пенальти), Рафа Силва, 69

"Бенфика": Влаходимос - Вериссимо, Отаменди, Вертонген - Лазаро (Жилберто, 46), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо (Алмейда, 75) - Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 75), Дарвин Нуньес (Рамуш, 86)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике (Гави, 33), Эрик Гарсия - Роберто (Мингеса, 89), Бускетс (Нико Гонсалес, 68), Педри (Фати, 68), Френки де Йонг, Дест - Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

Предупреждения: Отаменди, 33, Рафа Силва, 56, Гримальдо, 62, Вайгль, 72 - Пике, 12, Эрик Гарсия, 54, Дест, 78, Нико Гонсалес, 86

Удаление: Эрик Гарсия, 87