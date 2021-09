ЛЧ. Бенфика - Барселона 3:0. Зря смеялись над Реалом

Вчера каталонские болельщики посмеивались над историческим фиаско "Реала" от "Шерифа". Сегодня "Кулес" жестко вернули к реальности, где их команда в кризисе, а шансы выйти в плей-офф ЛЧ очень невысоки.

Матч в Лиссабоне получился для "Барсы" очень неровным. Она провалила старт игры, пропустив уже на 3-й минуте от Дарвина Нуньеса - тот обыграл защитника и поймал на противоходе тер Штегена.

Более того, вскоре Яремчук мог удваивать счет, но, в отличие от уругвайца, не сумел пробить тер Штегена со средней.

Darwin Núñez for Benfica since returning from injury:



7 games

6 goals



This is gonna be his season. ???????? pic.twitter.com/YwegKTOPzu