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ЛЧ. Бенфика - Барселона 3:0. Зря смеялись над Реалом

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Второе кряду поражение каталонцев в ЛЧ

ЛЧ. Бенфика - Барселона 3:0. Зря смеялись над Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера каталонские болельщики посмеивались над историческим фиаско "Реала" от "Шерифа". Сегодня "Кулес" жестко вернули к реальности, где их команда в кризисе, а шансы выйти в плей-офф ЛЧ очень невысоки.

Матч в Лиссабоне получился для "Барсы" очень неровным. Она провалила старт игры, пропустив уже на 3-й минуте от Дарвина Нуньеса - тот обыграл защитника и поймал на противоходе тер Штегена.

Более того, вскоре Яремчук мог удваивать счет, но, в отличие от уругвайца, не сумел пробить тер Штегена со средней.

"Барса" вернулась в игру ближе к 15-й минуте и тут же создала убойный момент. Люк де Йонг проталкивал мяч в уже пустые ворота, но вернувшийся после дисквалификации Вериссимо его заблокировал. Мощнейшая игра защитника!

Каталонцы на это не остановились и создали еще 3-4 неплохих шанса, но Депай тянул с ударом, а де Йонг не мог попасть в ворота даже с пяти метров.

"Бенфика" все это время выжидала, но после перерыва перешла в контрнаступление, закончившееся еще одним голом. "Барса" во втором тайме выглядела абсолютно безыдейно и почти ничего не предлагала в атаке. Выход на поле Фати ничего не поменял - тут вам не "Леванте".

Приятно констатировать, что второй мяч для "Орлов" создал проникающей передачей Роман Яремчук - да, Нуньес не забил, зато набежавший Рафа Силва добил мяч куда надо.

Потом был еще пенальти за игру рукой у Деста, который реализовал Нуньес - вишенка на торте для одних и девятый круг ада для других.

Уже очевидно, что "Барса" не смогла оттолкнуться от воскресного успеха в Ла Лиге и продолжает валиться. В группе ЛЧ у нее ноль очков; у "Динамо" - 1, у "Бенфики" - 4, у "Баварии" - все 6. Об отставке Кумана уже и не говорим - все и так ясно.

2-й тур ЛЧ. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "Барселона" - 3:0

Голы: Дарвин Нуньес, 3, 79 (с пенальти), Рафа Силва, 69

"Бенфика": Влаходимос - Вериссимо, Отаменди, Вертонген - Лазаро (Жилберто, 46), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо (Алмейда, 75) - Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 75), Дарвин Нуньес (Рамуш, 86)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике (Гави, 33), Эрик Гарсия - Роберто (Мингеса, 89), Бускетс (Нико Гонсалес, 68), Педри (Фати, 68), Френки де Йонг, Дест - Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

Предупреждения: Отаменди, 33, Рафа Силва, 56, Гримальдо, 62, Вайгль, 72 - Пике, 12, Эрик Гарсия, 54, Дест, 78, Нико Гонсалес, 86

Удаление: Эрик Гарсия, 87

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона
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Комментарии (61)
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oda1979 (Запорожье)
30.09.2021 в 00:58
А это тут у нас 0-3 влетел?? Кто же это, дети? Бавария!! Неееет!!! Байер Ливеркузен??? Ба.. нанана рсе нанана ло нанана на.. Барселона? Даааааа. Правильно, дети.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 00:48
Молодцы! Супер! Очень все интересно становится!
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+1
-1
avatar
Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:38
Даже ничья с Динамо будет моментальным отсечением головы Куманя, если уж и Бенфики им будет мало. Так шо... Вперёд Динамо!
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+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:34
Тут пошли разговоры, сможет ли Динамо обыграть такую Барселону. Но здесь прогноз просто невозможен. Дело в том, что Барса и Динамо болеют одной болезнью. Барса в острой форме, Динамо в хронической. С той поры, когда Суркисам было позволено угробить конкуренцию в украинском футболе. А это 2012-13 годы. А тут еще и война на востоке. В общем может быть абсолютно всё.
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:38
Не знаю, после просмотра матча с Баварией, я не уверен, что ДК хоть что-то возьмет с Барселоной. Они просто это имя услышат и сразу упадут на колени перед грандом. Этой болезнью ДК болеет уже очень давно, и сборная Украины частенько побаливает. Такая безнадега, особенно на контрасте с Шерифом.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:54
Скорее всего - да. Проиграет Барсе оба матча. Ибо много лет находились в куда более тепличных условиях чем Барса, чем Реал и чем кто бы то ни было. И не только в чемпионате Испании, а в любом европейском чемпионате нет более мафиозного и заангажированного футбола.
0
0
oda1979 (Запорожье)
30.09.2021 в 01:01
ДК это команда тупых тихоходов. Молодежь каталонцев размажет эти динамовские сердца по газону брутально. А всю игру ржал, как Сидор и компания мяч принимали и пробрасывали себе на два метра вперёд. Как будто они с Ингульцом играли:))
+1
-1
Morphyk7 (Черновцы)
30.09.2021 в 00:39
Да не сможет динамо обыграть никого. Для начала нужно научиться не сцать под себя
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+2
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 01:06
А ахметов не убил украинский футбол ни разу??? Когда Днепру не дали стать чемпионом !!! Или это другое???
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 01:17
Ахметов при этом "воздержался". Он всегда так делает и всегда "ни при чем". Это его фирменная фишка.
0
0
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:21
А кто сказал, шо я огорчён? И ничего я не огорчён. Почитайте, шо я писал в анонсе и тогда поймёте насколько я РАД, блъ Завтра жду-с увольнения.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:23
Тьерри Анри уже нашел в шкафу старую майку Барселоны, вспомнил слова гимна и вылетает в Каталонию
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+1
0
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:26
А шо, он Мартинесу в карты проиграл?
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:27
Так он же у Мартинеса помощником был в сборной Бельгии, Мартинес лучшего своего ученика отправляет
0
0
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:30
Ну так я ж и говорю... Играли на то, кто не поедет в Барсу.
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:34
А, ну если в этом смысле, тогда да. Анри сейчас на радостях еще неустойку за Кумана заплатит
0
0
Dimka26 (Чернигов)
30.09.2021 в 00:30
У Кумана понимание с игроками ещё осталось. О какой отставке идёт речь?
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:35
Еще не все понимание пропало, играем дальше))
0
0
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 01:04
Шутить изволите-с, Дмитрий?
0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 00:21
Каже Кумаш,шо команда будується,молодняк підросте через 2-3 роки. Тим часом будемо програвати комену не лень.((( Може хоть з динамівцями героїчно в нічью зіграють.
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0
0
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МЕS QUE UN CLUB
30.09.2021 в 00:21
Вітаю барселонців з черговим позором! Опустили вас знову в ЛЧ! Жуйте соплі, пітушари задєприводні! ви це заслужили!
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+3
-1
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:24
Витя, ну ты же мне обещал... ну в такой-то радостный для тебя день ну уже мог бы, ну...
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0
-3
kalan-86 (Анкара)
30.09.2021 в 00:16
Поборются ещё за Лигу Европы. Рано ещё опускать руки.
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2021 в 00:18
Надеюсь Динамо не позволит.)
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+1
-2
kalan-86 (Анкара)
30.09.2021 в 00:18
Хотя нет, перед ДК лучше все же капитулировать. Хоть бы Кумана не уволили в следующие пару игр.
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
30.09.2021 в 00:19
Опередил немного, Алекс. Но, если без злорадства, соболезную.
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2021 в 00:14
Счёт не по игре. Должно быть 5-0, потому что было пять ударов в створ ворот Барсы. Комментировать нечего, просто хорошо, жиденько усрались, с чем я и поздравляю Ку и ко. ))
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0
-2
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:09
Можно было бы по этому поводу выставить 1000 (тысячу) ржачных смайликов. Но мы, болельщики королевского клуба, до такого не опускаемся. Есть, правда, у нас Чопик №7 (наше несчастье) но пока С Богу его нет. Знаете уважаемые болельщики Барсы, чем Реал от неё отличается? Реал нечаянно вчера вляпался. А вот у вас - безнадега полная. Поэтому вы можете поржать над Реалом. А нам над Барсой уже не ржется, как над покойником. Вот как-то так.
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+2
-3
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:10
Та нет, уважаемый Металл, сегодня опускаемся, так как вчера слишком много счастья было у некоторых местных ораторов)) Вот именно, бывает случайность, а бывает закономерность.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:23
Еще до начала группового турнира я общался с многими из Украины и сходились во мнении, что Барсе светит только борьба за Лигу Европы. Или по-другому, что если ДК и может взять очки, то только у Барсы. А то, что ДК взяло очко у Бенфики - это, я считаю, сверх плана.
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:14
Я тут еще по поводу Шерифа поразмыслил и вот к чему пришел - Динамо сыграло вничью с Бенфикой, Шахтер обыграл Динамо, Шериф обыграл Шахтер. Так что Шериф сильнее Бенфики, ну так ведь?
Ответить
+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2021 в 00:16
И я бы добавил, что Динамо должно победить в игре с Барсой как минимум 3-0. Примерно так )
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:17
Где - то так.
+2
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:21
Ну ДК уже конечно ничего не поможет, я не знаю, как эту привычку проигрывать грандам заранее можно искоренить. Они на поле выходят, держа в голове поражение. Вот у Шерифа такого нет, и за это Вернидубу главный респект.
+2
0
avatar
Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:08
Заголовок дурацкий. Почему это мы зря смеялись над Реалом? И вовсе мы не зря смеялись. Реал посрамлён, всё по делу. Сегодня посмеёмся ещё раз, но только с одного шлемазла, с Куманя.
Ответить
+1
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:08
О, а где смайлы. Я не понял, че не радуемся))
Ответить
+2
0
avatar
Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:10
Ой, та ради бога... КУМАНЬ - ЧМО! Хватит или ещё?
0
-5
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:11
Мы можем "понять и простить".
+1
-1
Ol-g (Одесса)
30.09.2021 в 00:08
Жаль, что Яремчук не забивал.
Ответить
+2
0
Morphyk7 (Черновцы)
30.09.2021 в 00:45
Можно считать, что отдал голевой пас во втором голе. Кто ж виноват, что тот шлёцик не забил сразу
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.09.2021 в 00:05
Ну, в ФКБ старт ще крутіший ніж в РМ. Динамо хоч також напівдохле, але ця кляча єдиний шанс поборотися за пристойний результат...
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:05
Там еще Криштиану на 95 минуте вырвал победу для МЮ. Бедная Каталония, черный день календаря
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:12
Это приятный момент. Именно тем, что он неприятный для оппонентов.
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0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
30.09.2021 в 00:02
Будут с заду за динамо.
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0
0
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 00:00
Тут должно быть увольнение тренера в адекватных управленцев..
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0
0
Thiirane2 (Днепр)
29.09.2021 в 23:59
Запасся попкорном и наблюдаю как глоры дерут друг другу чубы
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:02
Ну сейчас придут все те, кому вчера было очень весело, и начнут рассказывать что это просто Куман виноват, так бы мы их ух как, и так, и эдак, но просто Куман виноват
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+1
0
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 00:15
Так ведь так же и есть. Кумань лошара.
0
-1
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йоперний театр (Наш футбол)
29.09.2021 в 23:58
Н-да, ето жизнь. Все что не делается - все к лучшему.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 23:55
Яреме перестать бы трынькать моменты
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 23:57
Да тут по хорошему 5-0 должно было быть, поставь судья пенальти еще в первом тайме за наглый толчок Араухо рукой португальского нападающего. И попадай Нуньес в ворота, когда вечно второй вратарь Германии решил косплеить первого.
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+3
0
Камонплей
30.09.2021 в 00:36
а шо він такого розтринькав? один неточний удар після лайняної передачі з запізненням? там нуньєс купу атак заруїнив бо після 3ї хвилини вирішив шо він роналду.
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0
0
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Romerik (YNWA)
29.09.2021 в 23:55
Казалось бы достигли дна, но снизу постучала Бенфика.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 23:56
Сейчас еще спарки со злым ДК, которому тоже нужны очки. А что, а вдруг
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.09.2021 в 00:04
ты шо, какое злое ДК, тут местные допысувачи уже смешали его с лайном, списали со счетов и похоронили... ну, до следующего удачного матча в ЛЧ
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 00:12
Ну Бавария это своя лига, дальше 2 матча с аутсайдером группы будут. Ще поборемося!
+1
0
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simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 23:54
Посыпались испанские клубы... хуже только наши )))
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 23:58
Атлетико пока норм
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 00:15
Посыпалась пока Барселона. Реал просто облажался. Это "две большие разницы", как говорят в Одессе.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 23:54
Это называется мгновенная карма. Так вчера радовались, так праздновали. Наверное бухали всю ночь всем каталонским селом. Ну хоть теперь Лигу Конференций выиграете, или куда там 3 место группы падает. Или не выиграете
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+4
0
вежливый* (Буда)
29.09.2021 в 23:54
Што!? даже Бенфике 0-3 !?
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+1
0


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