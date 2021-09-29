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ЛЧ. Бенфика - Барселона 3:0. Зря смеялись над Реалом
Второе кряду поражение каталонцев в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Вчера каталонские болельщики посмеивались над историческим фиаско "Реала" от "Шерифа". Сегодня "Кулес" жестко вернули к реальности, где их команда в кризисе, а шансы выйти в плей-офф ЛЧ очень невысоки.
Матч в Лиссабоне получился для "Барсы" очень неровным. Она провалила старт игры, пропустив уже на 3-й минуте от Дарвина Нуньеса - тот обыграл защитника и поймал на противоходе тер Штегена.
Более того, вскоре Яремчук мог удваивать счет, но, в отличие от уругвайца, не сумел пробить тер Штегена со средней.
Darwin Núñez for Benfica since returning from injury:— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 29, 2021
7 games
6 goals
This is gonna be his season. ???????? pic.twitter.com/YwegKTOPzu
"Барса" вернулась в игру ближе к 15-й минуте и тут же создала убойный момент. Люк де Йонг проталкивал мяч в уже пустые ворота, но вернувшийся после дисквалификации Вериссимо его заблокировал. Мощнейшая игра защитника!
Каталонцы на это не остановились и создали еще 3-4 неплохих шанса, но Депай тянул с ударом, а де Йонг не мог попасть в ворота даже с пяти метров.
"Бенфика" все это время выжидала, но после перерыва перешла в контрнаступление, закончившееся еще одним голом. "Барса" во втором тайме выглядела абсолютно безыдейно и почти ничего не предлагала в атаке. Выход на поле Фати ничего не поменял - тут вам не "Леванте".
Приятно констатировать, что второй мяч для "Орлов" создал проникающей передачей Роман Яремчук - да, Нуньес не забил, зато набежавший Рафа Силва добил мяч куда надо.
Потом был еще пенальти за игру рукой у Деста, который реализовал Нуньес - вишенка на торте для одних и девятый круг ада для других.
Barca’s Koeman in the last 5 games in the Champions League— AMZ (@AMZ8FCB) September 29, 2021
▪️ Juventus 3-0
▪️ Paris 4-1
▪️ Paris 1-1
▪️ Bayern 3-0
▪️ Benfica 3-0
Conceded: 14 goals
We scored: 2 goals#KoemanOut #KoemanOUT #KoemanOut pic.twitter.com/ACR9RlqNpz
Уже очевидно, что "Барса" не смогла оттолкнуться от воскресного успеха в Ла Лиге и продолжает валиться. В группе ЛЧ у нее ноль очков; у "Динамо" - 1, у "Бенфики" - 4, у "Баварии" - все 6. Об отставке Кумана уже и не говорим - все и так ясно.
2-й тур ЛЧ. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" - "Барселона" - 3:0
Голы: Дарвин Нуньес, 3, 79 (с пенальти), Рафа Силва, 69
"Бенфика": Влаходимос - Вериссимо, Отаменди, Вертонген - Лазаро (Жилберто, 46), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо (Алмейда, 75) - Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 75), Дарвин Нуньес (Рамуш, 86)
"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике (Гави, 33), Эрик Гарсия - Роберто (Мингеса, 89), Бускетс (Нико Гонсалес, 68), Педри (Фати, 68), Френки де Йонг, Дест - Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай
Предупреждения: Отаменди, 33, Рафа Силва, 56, Гримальдо, 62, Вайгль, 72 - Пике, 12, Эрик Гарсия, 54, Дест, 78, Нико Гонсалес, 86
Удаление: Эрик Гарсия, 87
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