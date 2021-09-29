Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
5:0. Бавария забивает очередной безответный мяч Динамо – Видео
Аргентина – Ямайка
Фото: Marca
"Бавария" снова забивает в ворота "Динамо". 5 безответных мячей в сетке киевлян.
Чупо-Мотинг реализует свой первый удар в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Филигранный навес от Павара. 5:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бавария – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Суркис - о "динамовских сердцах": Я никого не выбрасываю на улицу. Они потом сами уходят и предают
- С презентом для внука подсобил Лунин. Модрич подарил свою футболку Вернидубу
- ПСЖ – Ман Сити 2:0. Месси огорчает Гвардиолу в самом дорогом матче в истории
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...