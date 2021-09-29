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5:0. Бавария забивает очередной безответный мяч Динамо – Видео

Лига Чемпионов
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Аргентина – Ямайка

5:0. Бавария забивает очередной безответный мяч Динамо – Видео

Фото: Marca

Новина українською

"Бавария" снова забивает в ворота "Динамо". 5 безответных мячей в сетке киевлян.

Чупо-Мотинг реализует свой первый удар в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Филигранный навес от Павара. 5:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Бенжамен Павар
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