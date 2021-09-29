ЛЧ. Ювентус - Челси 1:0. Триумфальное возвращение Аллегри и его катеначчо

Лига Чемпионов. Группa Н. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Челси" 1:0

Гол: Кьеза 46

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Локателли, Рабио (МакКенни 77), Бентанкур (Кьеллини 83), Куадрадо, Бернардески (Кулушевски 65), Кьеза (Кен 77)

"Челси": Менди, Кристенсен (Баркли 75), Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Чалоба 62), Жоржиньо (Лофтус-Чик 62), Ковачич, Алонсо (Чилвелл 46), Зиеш (Хадсон-Одои 62), Хавертц, Лукаку

Предупреждения: Куадрадо 89 - Алонсо 18, Зиеш 61, Рюдигер 65

Было ощущение, что в этом матче команды не будут рвать жилы. Оба тренера назвали его не решающим. Оба победили в первом туре и успокоились. Оба больше думают о лиге. "Челси" уступил "Манчестер Сити", в целом страдает в последнее время в атаке. "Ювентус" страдает в обороне, да и вообще-то везде и лишь в последнюю неделю начал побеждать в Серии А. Кроме того, команды не могли рассчитывать на Мейсона Маунта, Нголо Канте, Пулишича, Джеймса, Дибалу, Морату, Рэмзи. Массимилиано Аллегри даже впервые решил сыграть без настоящего форварда.

Аллегри и Томас Тухель перед матчем говорили о терпении. Джорджо Кьеллини и Данило - о том, что нельзя ни в коем случае ошибаться. При этом Тухель назвал лучшей обороной владение мячом. Похоже, именно обороной с владением мячом его команда и занималась. А команда Аллегри просто оборонялась. В первые полчаса "синие" кружили возле ворот "бело-черных" с 77-ю процентами владения мячом, но по этим воротам пробили лишь дважды. Вторые же искали перехваты и контратаки. Кьеза нашел, промчал в штрафную по правой стороне и не попал в дальний угол.

Этот звоночек от Кьезы на 11-ой секунде второго тайма превратился в звон колокола. 15 последних минут первого тайма туринцы уже провели на равных, позиционно атаковали интереснее соперника, зарабатывали угловые и опасные штрафные. А в самом начале второго "фальшивая девятка" Бернардески отошел в глубину, нашел Кьезу, тот вышел на угол вратарской и пробил под перекладину. Рюдигер лишь сопровождал.

"Челси" вновь взялся за мяч, причём быстрее и агрессивнее, чем в первом тайме. Но момент вновь создал "Ювентус". Бернардески замыкал прострел Куадрадо метров с шести в контратаке и просто запутался в ногах и упал. В дальнейшем же темп снова упал, и осада ворот Щесны выглядела совершенно стерильно. Даже простых ударов по воротам практически не было. Лукаку нанес на 83-eй минуте, наконец-то продавив защитника и выйдя в район угла вратарской. Убойная позиция. С которой Ромелу пробил выше. Также два удара головой Хавертца были лишь близки.

В этом матче команды попадали в створ ворот всего по одному разу.

У "Ювентуса" наконец-то получилось сыграть как в первую каденцию Аллегри. Глубокая сверхнадёжная оборона. Минимум желания владеть мячом. И очень интересные контратаки. Немного, но очень опасно. Он оставил "Челси" с мячом, чего команда Тухеля не любит. Особенно в гостях, где играет весьма осторожно. Сегодня её заставили играть не в свой футбол, и потому её проблемы в атаке вновь проявились. Лукаку? Он остался с одной победой и одним голом в семи матчах против "Ювентуса". Возвращение действующего чемпиона Италии в эту страну не сложилось.