Лига Чемпионов, группа G. Второй тур

Зальцбург, "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" – "Лилль" 2:1

Голы: Адейеми 35 (пен), 53 (пен)

"Зальцбург": Кен – Ульмер, Вебер, Онгюэн, Кристенсен – Сучич (Капальдо, 70), Камара, Зайвальд – Эронсон – Адейеми (Адаму, 75), Окафор (Шешко, 62)

"Лилль": Грбич – Гудмундссон(Мандава, 84), Ботман, Фонте, Джало – Гомес (Иконе, 60), Шека (Онана, 60), Андре, Веа (Бамба, 60) – Йылмаз, Дэвид (Лихаджи, 84)

Предупреждения: Ботман 30, Шека 45, Адейеми 54 – Йылмаз 51, Фонте 66, Бамба 89

"Ред Булл Зальцбург" неожиданно вырвался в лидеры после победы над "Лиллем" и ничьей "Севильи" с "Вольфсбургом" в параллельном встрече группы G. Австрийцы продолжают впечатлять, и с таким квартетом вполне могут попробовать зацепиться за исторический выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Чемпионы Франции же совсем не похожи на себя прошлогоднего образца, и есть подозрения, что уже необратимо.

Главный героем встречи на арене "Ред Булл" стал преемник Эрлинга Холланда Карим Адейеми. 19-летний форвард совсем не похож на викинга – щуплый, чернокожий и совсем не такой хладнокровный. Зато носится по полю с такой же скоростью, и зажигает не меньше, чем Эрлинг в своем дебютном европейском сезоне.

Две недели назад Адейеми отметил свой дебют в Лиге Чемпионов абсолютно немыслимым образом, заработав три 11-метровых в первом тайме игры с "Севильей" (1:1). Один он смазал лично. Сегодня Карим вновь превратил игру в серию пенальти. На 30-й минуте он удрал от Ботмана и заработал очередной статичный буллит. Турецкий арбитр Халил Мелер судил всего вторую в ЛЧ в карьере, и всё же спустя 4 минуты размышлений решился указать на точку.

Решительный малец сам пошёл пробивать и открыл счёт в матче. После перерыва "Зальцбург" абсурдным образом получили ещё один пенальти. Сначала "быки" заработали штрафной удар в метрах 20 от ворот за игру рукой. Удар привёл к ещё одной руке, уже внутри штрафной. Адейеми вновь подошёл и вновь забил – на этот раз пробив по центру.

У "Лилля" игра так и не пошла, но Бурак Йылмаз как истинный лидер всё равно нашёл свой гол. Турецкий ветеран очень плотно пробил со штрафного, занеся мяч в сетку вместе с рукой вратаря Филиппа Кена. Но сегодня мяч залетал в ворота только после ударов с места, да и "Лилль" в атаке был уныл, потому на том и закончили. Многообещающий "Зальцбург" и удручающий "Лилль".