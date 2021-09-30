Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн: В Бундеслиге Динамо занимало бы 10-е место
Итог матча с Динамо от главного тренера Баварии
Getty Images
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн в послематчевом флэш-интервью в эфире MEGOGO прокомментировал
– Хорошо играли, много моментов сделали. Все хорошо играли.
– Какое бы место "Динамо" заняло был в чемпионате Германии?
– 10-е место в Бундеслиге.
– Как вам удалось так настроить команду?
– Они хотели играть, хотели провести матч на 0. Были очень мотивированы.
– "Динамо" вас чем-то удивило?
– Все, что думали, как будет – так и произошло.
Популярное сейчас
- Суркис - о "динамовских сердцах": Я никого не выбрасываю на улицу. Они потом сами уходят и предают
- Кобин уволен с поста главного тренера Миная
- Форвард Шахтера Траоре в ближайшее время перенесет операцию
- Безумие имени Вернидуба. Шериф прочно захватил лидерство в группе ЛЧ, одолев Реал на Бернабеу. ВИДЕО
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО