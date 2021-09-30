Нагельсманн: В Бундеслиге Динамо занимало бы 10-е место

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн в послематчевом флэш-интервью в эфире MEGOGO прокомментировал победу над "Динамо" (5:0) во 2-м туре Лиге чемпионов.

– Хорошо играли, много моментов сделали. Все хорошо играли.

– Какое бы место "Динамо" заняло был в чемпионате Германии?

– 10-е место в Бундеслиге.

– Как вам удалось так настроить команду?

– Они хотели играть, хотели провести матч на 0. Были очень мотивированы.

– "Динамо" вас чем-то удивило?

– Все, что думали, как будет – так и произошло.