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Нагельсманн: В Бундеслиге Динамо занимало бы 10-е место

Лига Чемпионов
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Итог матча с Динамо от главного тренера Баварии

Нагельсманн: В Бундеслиге Динамо занимало бы 10-е место

Getty Images

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Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн в послематчевом флэш-интервью в эфире MEGOGO прокомментировал победу над "Динамо" (5:0) во 2-м туре Лиге чемпионов.

– Хорошо играли, много моментов сделали. Все хорошо играли.

– Какое бы место "Динамо" заняло был в чемпионате Германии?

– 10-е место в Бундеслиге.

– Как вам удалось так настроить команду?

– Они хотели играть, хотели провести матч на 0. Были очень мотивированы.

– "Динамо" вас чем-то удивило?

– Все, что думали, как будет – так и произошло.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Трибуна

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