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Так опускаются ко дну. Бенфика – Барселона 3:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Бенфика - Барселона ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Так опускаются ко дну. Бенфика – Барселона 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В заглавии – не просто метафора, а констатация факта. "Барселона" проиграла второй подряд матч в группе Лиги чемпионов и опустилась на чистое последнее место квартета Е. Есть ли еще надежды на плей-офф турнира? Не полетит ли после этого глава Рональда Кумана? Далее у "Барселоны" два матча против киевского "Динамо" и здесь определится все.

А пока смотрите на видео, как "Бенфика" с нашим Романом Яремчуком громила каталонцев.

2-й тур ЛЧ. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" - "Барселона" - 3:0
Голы: Дарвин Нуньес, 3, 79 (с пенальти), Рафа Силва, 69

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона
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