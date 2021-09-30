Так опускаются ко дну. Бенфика – Барселона 3:0. Обзор матча и видео голов

В заглавии – не просто метафора, а констатация факта. "Барселона" проиграла второй подряд матч в группе Лиги чемпионов и опустилась на чистое последнее место квартета Е. Есть ли еще надежды на плей-офф турнира? Не полетит ли после этого глава Рональда Кумана? Далее у "Барселоны" два матча против киевского "Динамо" и здесь определится все.

А пока смотрите на видео, как "Бенфика" с нашим Романом Яремчуком громила каталонцев.

2-й тур ЛЧ. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "Барселона" - 3:0

Голы: Дарвин Нуньес, 3, 79 (с пенальти), Рафа Силва, 69