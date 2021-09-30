Луческу: Только на одних наших ошибках Бавария забила три или даже четыре мяча

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение его команды от "Баварии" со счетом 5:0 во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы старались атаковать и создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, не хватало точного последнего паса. Мы принимали неверные решения и потому не забили. А когда шли вперед, то оставляли у себя за спиной свободные зоны, и соперники очень умело ими пользовались. Гол Сане просто лишь подчеркнул высочайший уровень игроков "Баварии".

Я знал, что будет большой ошибкой играть с "Баварией" в открытый футбол, ибо она может максимально эффективно воспользоваться освобождаемым защитой пространством благодаря индивидуальному мастерству игроков и их проникающим передачам. Что, кстати, и продемонстрировала, когда мы во втором тайме побежали забивать. Только на одних наших ошибках было забито три или даже четыре мяча.

Итоговый результат отражает происходившее на поле. Перед игрой я называл "Баварию" претендентом №1 на победу в Лиге чемпионов, и сегодня она мне это подтвердила", цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после двух туров "Динамо" занимает третье место в группе Е с одним набранным очком. Хуже дела у "Барселоны", которая проиграла два стартовых матча с общим счетом 0:6. Именно с каталонцами "Динамо" сыграет свой следующий матч 20-го октября.