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Луческу: Только на одних наших ошибках Бавария забила три или даже четыре мяча
Тренер Динамо не находит оправданий для своей команды
Фото - Марія Шайк
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение его команды от "Баварии" со счетом 5:0 во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мы старались атаковать и создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, не хватало точного последнего паса. Мы принимали неверные решения и потому не забили. А когда шли вперед, то оставляли у себя за спиной свободные зоны, и соперники очень умело ими пользовались. Гол Сане просто лишь подчеркнул высочайший уровень игроков "Баварии".
Я знал, что будет большой ошибкой играть с "Баварией" в открытый футбол, ибо она может максимально эффективно воспользоваться освобождаемым защитой пространством благодаря индивидуальному мастерству игроков и их проникающим передачам. Что, кстати, и продемонстрировала, когда мы во втором тайме побежали забивать. Только на одних наших ошибках было забито три или даже четыре мяча.
Итоговый результат отражает происходившее на поле. Перед игрой я называл "Баварию" претендентом №1 на победу в Лиге чемпионов, и сегодня она мне это подтвердила", цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.
Добавим, что после двух туров "Динамо" занимает третье место в группе Е с одним набранным очком. Хуже дела у "Барселоны", которая проиграла два стартовых матча с общим счетом 0:6. Именно с каталонцами "Динамо" сыграет свой следующий матч 20-го октября.
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