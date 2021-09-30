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Луческу: Только на одних наших ошибках Бавария забила три или даже четыре мяча

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Тренер Динамо не находит оправданий для своей команды

Луческу: Только на одних наших ошибках Бавария забила три или даже четыре мяча

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение его команды от "Баварии" со счетом 5:0 во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы старались атаковать и создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, не хватало точного последнего паса. Мы принимали неверные решения и потому не забили. А когда шли вперед, то оставляли у себя за спиной свободные зоны, и соперники очень умело ими пользовались. Гол Сане просто лишь подчеркнул высочайший уровень игроков "Баварии".

Я знал, что будет большой ошибкой играть с "Баварией" в открытый футбол, ибо она может максимально эффективно воспользоваться освобождаемым защитой пространством благодаря индивидуальному мастерству игроков и их проникающим передачам. Что, кстати, и продемонстрировала, когда мы во втором тайме побежали забивать. Только на одних наших ошибках было забито три или даже четыре мяча.

Итоговый результат отражает происходившее на поле. Перед игрой я называл "Баварию" претендентом №1 на победу в Лиге чемпионов, и сегодня она мне это подтвердила", цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после двух туров "Динамо" занимает третье место в группе Е с одним набранным очком. Хуже дела у "Барселоны", которая проиграла два стартовых матча с общим счетом 0:6. Именно с каталонцами "Динамо" сыграет свой следующий матч 20-го октября.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
УЄФА

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Комментарии (15)
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mykolazap (Запорожье)
30.09.2021 в 09:32
Динамо проиграло еще до матча. Не знаю, что говорит Луческу в раздевалке, если то же, что и прессе, то с такой мотивировкой ДК с Луческу никогда не будет даже пытаться побороться в таких матчах. Неуверенность и мандраж футболистов идут в том числе и от тренера. От этого и прием мяча с отскоком в 1,5 метра, и желание избавиться от мяча побыстрее, чтобы не дай бог не ошибиться. Ладно хлам, так и "звезды" типа Шапаренко и Цыганкова вчера смотрелись как юноши из спортивной школы. В этом как минимум на 50% вина Луческу, который до начала матча уже его проиграл. Бавария ничего особенного не показывает, она просто бежит вперед и бьет по воротам. И игроки там не звезды, в Европе просто цены выше. Просто они верят в себя и играют уверенно, даже если и ошибаются. Вчера смотрел на поведение Андриевского на поле: он просто не понимал где он и что ему делать. Непонятные эксперименты с Шабановым, с Гармашем, они даже в ЧУ не тянут. Браво Луческу!
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0
0
tamerlan58 (Львов)
30.09.2021 в 09:31
Плохому танцору .......
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0
0
Acsakal (Kharkov)
30.09.2021 в 08:51
Якщо відверто, то лячно за збірну з динамівським захистом. І, можливо, динамівським воротарем, який вчора пропустив такі мячі, які Пятов взяв позавчора.
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+1
-2
chastener
30.09.2021 в 08:44
Чуда не произошло, это реальный уровень дыни и всего укрочемпа
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+4
-2
storm_ua (Николаев)
30.09.2021 в 08:36
Ну что самое время воспеть хвалебную песню цыгану... Не забыть назвать его мистером, и главное сравнить этого жалкого лузера с Лобановским..И при этом Вернидуб был без работы у всех на виду..... Давай цыган, уничтожай дыню до конца
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+7
-1
avatar
2.dc (Николаев)
30.09.2021 в 08:19
Господа, ну что вы выдумываете … ну все ж все видели … Ща Мирча, по своему обыкновению, начнет наводить тень на плетень, "правильные экперты" тему подхватят, и все опять будет харашо …)))
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+2
-1
Исследователь
30.09.2021 в 08:17
Играли нормально, но правильно 100%,заметил Луческу что не было последнего паса. Очень хорошие быстрые контратаки, в которых могли те же 5 мячей забить. Но дети есть дети. Учиться, учиться, учиться...
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0
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.09.2021 в 08:09
Да,тут не было купленных судей...
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+6
-2
medraft2005 (odessa)
30.09.2021 в 08:36
Да, мы видели как ШД играл с шерифом и Кривбасс с Металлистом
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+2
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.09.2021 в 08:49
Ты-стрелочник? Статья о ДК,а не о Шахтёре. П.С.: мне по барабану Кривбасс, я с детства за Шахтёр.
+3
-2
aleks68
30.09.2021 в 09:27
а посмотреть игру любимого динамо сил не хватает?конечно лучше когда шахтёр влетает шерифу.ждём черноморец в еврокубках
+1
0
болельщик_футбола (Донецк)
30.09.2021 в 07:58
Нагельсман сказал, что уровень Динамо 10 место... это по качеству самой игры... так то...
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+1
-1
chastener
30.09.2021 в 08:42
Нагельсман по поводу 10-го места очень польстил или лигой ошибся
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+5
-1
болельщик_футбола (Донецк)
30.09.2021 в 07:55
Луческу: уверен это сговор... на самом деле должны побеждать мы минимум 3-1... но молодые футболисты, судьи и т.д.
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+6
-1
андроид (Луганск)
30.09.2021 в 07:27
это результат купленных первых двух мест в нашем чемпионате. Президенты получили призовые,а всё остальное и нафик не нужно!
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+5
-2


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