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Тымчик: Разберем ошибки, из-за которых пропустили, и будем двигаться дальше
Киевляне потерпели разгромное поражение от мюнхенцев
Фото: Александр Приходько
Защитник "Динамо" Александр Тымчик на пресс-конференции после матча с "Баварией" (0:5) прокомментировал поражение от мюнхенцев.
- Конечно, мы расстроены этим поражением. Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки, из-за которых мы пропустили голы. Разберем игру и будем двигаться дальше.
- Было много брака. Это больше психология? "Динамо" U-19 сегодня показало, что может показывать качественный футбол с европейскими грандами.
- Было много брака, потому что соперник хорошо шел в прессинг. Хотели выходить из обороны с помощью комбинаций. Но особо не получалось", - сказал Тымчик.
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