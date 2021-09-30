Тымчик: Разберем ошибки, из-за которых пропустили, и будем двигаться дальше

Защитник "Динамо" Александр Тымчик на пресс-конференции после матча с "Баварией" (0:5) прокомментировал поражение от мюнхенцев.

- Конечно, мы расстроены этим поражением. Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки, из-за которых мы пропустили голы. Разберем игру и будем двигаться дальше.

- Было много брака. Это больше психология? "Динамо" U-19 сегодня показало, что может показывать качественный футбол с европейскими грандами.

- Было много брака, потому что соперник хорошо шел в прессинг. Хотели выходить из обороны с помощью комбинаций. Но особо не получалось", - сказал Тымчик.