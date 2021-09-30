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Тымчик: Разберем ошибки, из-за которых пропустили, и будем двигаться дальше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне потерпели разгромное поражение от мюнхенцев

Тымчик: Разберем ошибки, из-за которых пропустили, и будем двигаться дальше

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Тымчик на пресс-конференции после матча с "Баварией" (0:5) прокомментировал поражение от мюнхенцев.

- Конечно, мы расстроены этим поражением. Луческу сделает выводы и укажет нам на ошибки, из-за которых мы пропустили голы. Разберем игру и будем двигаться дальше.

- Было много брака. Это больше психология? "Динамо" U-19 сегодня показало, что может показывать качественный футбол с европейскими грандами.

- Было много брака, потому что соперник хорошо шел в прессинг. Хотели выходить из обороны с помощью комбинаций. Но особо не получалось", - сказал Тымчик.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (7)
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tamerlan58 (Львов)
30.09.2021 в 09:30
Все по схеме- трагедии не делаем,идем дальше,реабилитируемся в игре с условным "Колосом" или "Черноморцем",где играть будут сторожа,шофера,повара,так как арендованные играть не могут. А потом и влетает пять штук от Европы.Позорище !!!!
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0
0
Acsakal (Kharkov)
30.09.2021 в 09:17
То нехай заодно розберуть і гру Бенфіка-Барселона, зокрема епізод на 10-й хвилині, і повчаться грі у захисті в Лукаса Верісімо, який врятував Бенфіку від 100% голу Барси, з якою Динамо грати наступні матчі.
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0
0
andy1973 (Рівне)
30.09.2021 в 09:08
нічо, Ямайка просто ховала свої козирі перед мачем з підземними жителями.
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+1
0
storm_ua (Николаев)
30.09.2021 в 08:46
Пока что вы уверенно двигаетесь дальше в дырку шопы бегемота под чутким руководством цыгана.
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+2
-1
chastener
30.09.2021 в 08:36
Ошибки изучать можно сколько угодно, но это все теория, а на практике соперники - Колос, Верес, Рух... и очень редко Бавария, что бы понять и убедиться в своем уровне и дальше тешить свое эго в матчах с Черноморцем, Мариуполем, Минаем...
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+2
-1
Соколов (Никополь)
30.09.2021 в 08:22
Будем разбираться . Ахах ха-ха....
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+3
-1
pilips111 (Чернигов)
30.09.2021 в 08:11
Тымчик, ты совсем тупой? Они в футбол играют, а вы играть не умеете, что тут разбирать?
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+4
-1


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