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Нагельсманн: Даже после пятого гола Бавария хотела забить еще

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник мюнхенцев прокомментировал победу над "Динамо"

Нагельсманн: Даже после пятого гола Бавария хотела забить еще

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над киевским "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы уверены - и это каждый без исключения игрок, - что хотим и способны добиваться большего. Даже после пятого гола нам хотелось забить еще.

Я доволен победой с крупным счетом - после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Бавария" лидирует в группе Е, набрав 6 баллов. "Бенфика" вторая с 4 пунктами в активе. Киевляне - на 3-м месте с 1 пунктом. У "Барселоны" 0 очков после двух туров Лиги чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
30.09.2021 в 08:21
А я писал что Бавария машина и 5-0 счёт, а лошье меня минусовало которое в спорте ноль.
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