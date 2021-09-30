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Нагельсманн: Даже после пятого гола Бавария хотела забить еще
Наставник мюнхенцев прокомментировал победу над "Динамо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над киевским "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы уверены - и это каждый без исключения игрок, - что хотим и способны добиваться большего. Даже после пятого гола нам хотелось забить еще.
Я доволен победой с крупным счетом - после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, "Бавария" лидирует в группе Е, набрав 6 баллов. "Бенфика" вторая с 4 пунктами в активе. Киевляне - на 3-м месте с 1 пунктом. У "Барселоны" 0 очков после двух туров Лиги чемпионов.
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