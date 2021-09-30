Нагельсманн: Даже после пятого гола Бавария хотела забить еще

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над киевским "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы уверены - и это каждый без исключения игрок, - что хотим и способны добиваться большего. Даже после пятого гола нам хотелось забить еще.

Я доволен победой с крупным счетом - после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.