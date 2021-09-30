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Куман после разгрома от Бенфики: Чувствую поддержку игроков. Клуба – не знаю
Каталонцы занимают последнее место в группе ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался после поражения от португальской "Бенфики" (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
"Сложно принять подобный результат. Он не отражает то, что происходило на поле. Несмотря на то, что мы быстро пропустили, мы хорошо играли до 0:2. У нас были явные голевые моменты.
Они играли быстро и не боялись контратак. Думаю, при первом и втором голе мы должны были лучше защищаться. Мы были "мягкими" – вот какое слово можно использовать, но вообще в плане физики многие команды нас превосходят.
Я не хочу обсуждать уровень этой команды. Все знают, в чем сегодня проблема "Барсы". Невозможно говорить о команде так, будто она такая же, как в прежние годы. Это очевидно.
Я могу оценивать только свою работу с командой. Я чувствую поддержку со стороны игроков, вижу их отношение к делу. Со стороны клуба – не знаю", – приводит слова Кумана Marca.
Напомним, "Барселона" занимает последнее 4-е место в группе Е. "Бавария" лидирует, набрав 6 очков. На втором месте идет "Бенфика". Киевское "Динамо" располагается на 3-й позиции.
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