Куман после разгрома от Бенфики: Чувствую поддержку игроков. Клуба – не знаю

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался после поражения от португальской "Бенфики" (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Сложно принять подобный результат. Он не отражает то, что происходило на поле. Несмотря на то, что мы быстро пропустили, мы хорошо играли до 0:2. У нас были явные голевые моменты.

Они играли быстро и не боялись контратак. Думаю, при первом и втором голе мы должны были лучше защищаться. Мы были "мягкими" – вот какое слово можно использовать, но вообще в плане физики многие команды нас превосходят.

Я не хочу обсуждать уровень этой команды. Все знают, в чем сегодня проблема "Барсы". Невозможно говорить о команде так, будто она такая же, как в прежние годы. Это очевидно.

Я могу оценивать только свою работу с командой. Я чувствую поддержку со стороны игроков, вижу их отношение к делу. Со стороны клуба – не знаю", – приводит слова Кумана Marca.