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Куман после разгрома от Бенфики: Чувствую поддержку игроков. Клуба – не знаю

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Каталонцы занимают последнее место в группе ЛЧ

Куман после разгрома от Бенфики: Чувствую поддержку игроков. Клуба – не знаю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался после поражения от португальской "Бенфики" (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Сложно принять подобный результат. Он не отражает то, что происходило на поле. Несмотря на то, что мы быстро пропустили, мы хорошо играли до 0:2. У нас были явные голевые моменты.

Они играли быстро и не боялись контратак. Думаю, при первом и втором голе мы должны были лучше защищаться. Мы были "мягкими" – вот какое слово можно использовать, но вообще в плане физики многие команды нас превосходят.

Я не хочу обсуждать уровень этой команды. Все знают, в чем сегодня проблема "Барсы". Невозможно говорить о команде так, будто она такая же, как в прежние годы. Это очевидно.

Я могу оценивать только свою работу с командой. Я чувствую поддержку со стороны игроков, вижу их отношение к делу. Со стороны клуба – не знаю", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, "Барселона" занимает последнее 4-е место в группе Е. "Бавария" лидирует, набрав 6 очков. На втором месте идет "Бенфика". Киевское "Динамо" располагается на 3-й позиции.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
30.09.2021 в 09:18
Там если что Вася Кобрин свободен и Приходько
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