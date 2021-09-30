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Бущан - о 0:5 с Баварией: Здесь нечего говорить

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Киевляне на выезде с разгромным счетом уступили мюнхенцам

Бущан - о 0:5 с Баварией: Здесь нечего говорить

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в эфире YouTube-каналу "Бомбардир" прокомментировал поражение от "Баварии" (0:5) в матче Лиги чемпионов.

- В матче с "Баварией" вы очень часто разыгрывали мяч через тебя. Расскажи об этом моменте. Задача была вытягивать игроков соперника на себя?

- Это было одно из требований главного тренера – разыгрывать мяч, чтобы появлялись зоны. Но мы не всегда это, к сожалению, использовали…

- При розыгрыше атак задача была играть через длинный или короткий пас?

- Это уже по ситуации. Если большая группа игроков прессингует, то, конечно, нужно выбивать мяч.

- Многие болельщики после чуда в матче "Реал" - "Шериф" ожидали, что и "Динамо" сможет это повторить. Почему не вышло?

- Наверное, из-за того, что немцы чуть иначе играют. Они не дают расслабиться ни на секунду, бегут с первой и до последней секунды.

- Твои впечатления от матча?

- Здесь нечего говорить.

- Пропущенный гол от Сане… Ты думал, что там подача будет?

- Если посмотреть, я не читал эпизод. Просто у Сане получилась эффектная срезка.

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- Что Луческу сказал футболистам после игры?

- Нас немножко "встрясли" после матча, но это останется в раздевалке. Мы готовимся теперь на воскресенье, на очень важный матч с "Шахтером". Наша цель – стать чемпионами", - сказал Бущан.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (3)
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lir1205 (Запорожье)
30.09.2021 в 10:17
когда у футболистов не будут гореть глаза то никакого результата не будет. Вы посмотрите на их лица, все везде кислые до начала матча. Соперник придавил и все Динамо стало манной кашей((( Вот у Попова глаза горят, он задавил бы любого. Злее на футбол надо быть!
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oda1979 (Запорожье)
30.09.2021 в 10:23
Кому нужня твои горящие глаза?? Нужно умение и мастерство. Если люди не в состоянии принять мяч и быстро отдать передачу, пробить как следует по воротам...
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+2
-2
tamerlan58 (Львов)
30.09.2021 в 10:03
Возможно вы и будете чемпионами. Жаль,что не ИГРАЕТЕ в футбол на еврокубки. ДК проиграло матч в Мюнхене еще ДО игры. Это было видно. И НИКАКАЯ победа над Шахтером не смоет позор . Но вам этого в голову никто вбить не может.Слабаки !!!!
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