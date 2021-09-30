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Бущан - о 0:5 с Баварией: Здесь нечего говорить
Киевляне на выезде с разгромным счетом уступили мюнхенцам
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в эфире YouTube-каналу "Бомбардир" прокомментировал поражение от "Баварии" (0:5) в матче Лиги чемпионов.
- В матче с "Баварией" вы очень часто разыгрывали мяч через тебя. Расскажи об этом моменте. Задача была вытягивать игроков соперника на себя?
- Это было одно из требований главного тренера – разыгрывать мяч, чтобы появлялись зоны. Но мы не всегда это, к сожалению, использовали…
- При розыгрыше атак задача была играть через длинный или короткий пас?
- Это уже по ситуации. Если большая группа игроков прессингует, то, конечно, нужно выбивать мяч.
- Многие болельщики после чуда в матче "Реал" - "Шериф" ожидали, что и "Динамо" сможет это повторить. Почему не вышло?
- Наверное, из-за того, что немцы чуть иначе играют. Они не дают расслабиться ни на секунду, бегут с первой и до последней секунды.
- Твои впечатления от матча?
- Здесь нечего говорить.
- Пропущенный гол от Сане… Ты думал, что там подача будет?
- Если посмотреть, я не читал эпизод. Просто у Сане получилась эффектная срезка.
- Что Луческу сказал футболистам после игры?
- Нас немножко "встрясли" после матча, но это останется в раздевалке. Мы готовимся теперь на воскресенье, на очень важный матч с "Шахтером". Наша цель – стать чемпионами", - сказал Бущан.
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