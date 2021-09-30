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Роналду: Если бы МЮ не обыграл Вильярреал, то трудно было бы рассчитывать на выход из группы ЛЧ
Криштиану знает, о чем говорит
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Вильярреалом" (2:1). Португалец поделился впечатлениями от игры. Цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
"Если бы мы не взяли сегодня три очка, то было бы трудно рассчитывать на выход из группы. Теперь же все возможно".
Отметим, что Роналду отличился на 95-й минуте встречи. Этот гол стал для Криштиану 12-м в рамках главного клубного европейского турнира, забитым на 90-й минуте или позднее. Это самый высокий показатель в истории соревнования. Ближайший преследователь Роналду – Лионель Месси (6 мячей).
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