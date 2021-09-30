Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Благодаря победе Баварии над Динамо. Левандовский установил историческое достижение в рамках ЛЧ
Киевляне помогли
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал первым игроком в истории главного клубного европейского турнира, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в рамках соревнования, об этом сообщает статистический портал Opta.
Команда Нагельсманна разгромила киевское "Динамо" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Отметим, что в этом поединке польский нападающий оформил дубль.
18 – Robert Lewandowski is the first player in UEFA Champions League history to end on the winning side in 18 consecutive appearances. Winner. #FCBDYN #UCL pic.twitter.com/gB2TJ5DAKL— OptaFranz (@OptaFranz) September 29, 2021
"Бавария" в двух матчах набрала 6 очков и занимает первое место в квартете Е. На второй позиции – "Бенфика" (4), на третьей – "Динамо" (1). Замыкает рейтинговый зачет группы каталонская "Барселона" (0). В следующем туре киевляне сыграют с "сине-гранатовыми".
Популярное сейчас
- Роналду топит субмарину. МЮ - Вильярреал 2:1. Обзор матча, видео голов
- Mia san Mia. Бавария – Динамо 5:0. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1. Фактор Роналду
- ЛЧ. Бавария - Динамо 5:0. Ничего особенного - просто безнадега
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила