Благодаря победе Баварии над Динамо. Левандовский установил историческое достижение в рамках ЛЧ

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал первым игроком в истории главного клубного европейского турнира, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в рамках соревнования, об этом сообщает статистический портал Opta.

Команда Нагельсманна разгромила киевское "Динамо" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Отметим, что в этом поединке польский нападающий оформил дубль.

18 – Robert Lewandowski is the first player in UEFA Champions League history to end on the winning side in 18 consecutive appearances. Winner. #FCBDYN #UCL pic.twitter.com/gB2TJ5DAKL