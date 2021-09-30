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Благодаря победе Баварии над Динамо. Левандовский установил историческое достижение в рамках ЛЧ

Лига Чемпионов
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Киевляне помогли

Благодаря победе Баварии над Динамо. Левандовский установил историческое достижение в рамках ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал первым игроком в истории главного клубного европейского турнира, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в рамках соревнования, об этом сообщает статистический портал Opta.

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Команда Нагельсманна разгромила киевское "Динамо" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Отметим, что в этом поединке польский нападающий оформил дубль.

"Бавария" в двух матчах набрала 6 очков и занимает первое место в квартете Е. На второй позиции – "Бенфика" (4), на третьей – "Динамо" (1). Замыкает рейтинговый зачет группы каталонская "Барселона" (0). В следующем туре киевляне сыграют с "сине-гранатовыми".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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