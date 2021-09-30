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Сульшер назвал Де Хеа лучшим вратарем мира, а также высказался по поводу влияния Роналду на партнеров

Лига Чемпионов
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Оле на связи

Сульшер назвал Де Хеа лучшим вратарем мира, а также высказался по поводу влияния Роналду на партнеров

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча с "Вильярреалом" (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует норвежца BT Sport и BBC.

"Нам пришлось пойти ва-банк, нам повезло в конце. С этой командой очень сложно играть. Дома мы рассчитывали только на победу. Когда у тебя есть Роналду, то шансы остаются всегда. Он влияет на игру каждого партнера".

"К тому же, к счастью, сегодня у нас в воротах играл лучший вратарь в мире. Давид Де Хеа действовал просто фантастически".

Читайте такжеРоналду: Если бы МЮ не обыграл Вильярреал, то трудно было бы рассчитывать на выход из группы ЛЧ

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В статье: Криштиану Роналду Давид де Хеа Оле Гуннар Сульшер Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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