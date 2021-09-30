Сульшер назвал Де Хеа лучшим вратарем мира, а также высказался по поводу влияния Роналду на партнеров

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча с "Вильярреалом" (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует норвежца BT Sport и BBC.

"Нам пришлось пойти ва-банк, нам повезло в конце. С этой командой очень сложно играть. Дома мы рассчитывали только на победу. Когда у тебя есть Роналду, то шансы остаются всегда. Он влияет на игру каждого партнера".