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Сульшер назвал Де Хеа лучшим вратарем мира, а также высказался по поводу влияния Роналду на партнеров
Оле на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча с "Вильярреалом" (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует норвежца BT Sport и BBC.
"Нам пришлось пойти ва-банк, нам повезло в конце. С этой командой очень сложно играть. Дома мы рассчитывали только на победу. Когда у тебя есть Роналду, то шансы остаются всегда. Он влияет на игру каждого партнера".
"К тому же, к счастью, сегодня у нас в воротах играл лучший вратарь в мире. Давид Де Хеа действовал просто фантастически".
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