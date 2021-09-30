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Забарный: Мне кажется, что арбитр поставил пенальти по ошибке, не посмотрев VAR

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Динамовцы на 3-м месте в группе ЛЧ

Забарный: Мне кажется, что арбитр поставил пенальти по ошибке, не посмотрев VAR

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал поражение от мюнхенской "Баварии" (0:5) в групповом этапе Лиги чемпионов.

- Конечно, обидно за поражение, за пропущенные голы. Мы пропускали очень серьезные контратаки. Это были в большей степени наши ошибки. Мы теряли мяч и плохо возвращались в оборону. И давали соперникам выбегать в хорошие контратаки, а они завершали их. На таком уровне каждая ошибка приводит к голу. Поэтому важно не терять мяч.

Конечно, сложно играть против лучших, но я считаю, что мы должны были сыграть лучше.

- Как повлиял на план команды на игру пенальти и пропущенный гол на стартовых минутах матча?

- В принципе, ничего страшного не было. Мне лично кажется, что арбитр поставил пенальти по ошибке, не посмотрев VAR. Как по мне, там был фол со стороны баварцев. Но это футбол, ничего страшного. Гол никак не повлиял на игру, мы так же хорошо оборонялись, хорошо играли, пытались выходить в контратаки.

По ходу игры мы старались держать позиционную оборону. Если бы не те ошибки, которые мы допустили, если бы мы не пропустили контратаки, думаю, все было бы намного лучше.

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- Если говорить об атаках, вспоминается многоходовка, которую начал Андриевский, а завершал Де Пена. Это позитив, на который стоит ориентироваться?

- Конечно, это положительный момент, мы могли забивать в том эпизоде. Были и другие предпосылки к хорошим моментам, но, возможно, мы спешили, поэтому ошибались. Но с каждой игрой мы должны прибавлять в лучшую сторону, делать работу над ошибками и двигаться дальше. Жизнь продолжается, ничего страшного не случилось.

Все понимают, что это был очень сильный соперник. Нужно просто эту игру пережить, сделать правильные выводы и двигаться дальше. У нас впереди важные игры, в частности, ближайший матч – с "Шахтером", - сказал Забарный.

Напомним, после поражения в Мюнхене "Динамо" занимает третье место в группе Е.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (5)
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Pianist (Киев)
30.09.2021 в 11:42
Ну у золотой динамовской молодежи ничего страшного не случилось. Кротам 0-3, Баварии 0-5 - ничего страшного, да? А я тебе, Забарный, скажу что страшного случилось. Вы научились играть в сельский футбол со всяким отребьем типа колоса или миная (и то с переменным успехом). Но играть в футбол хороший вы просто не умеете, и не хотите. Вы лузеры. И это паскудное чувство, когда знаешь что вы продуете 0-5 ещё до начала матча. И это паскудно, когда выключаешь матч после второго гола, потому что вас просто жалко. И наблюдать противно. И это паскудно, когда я сейчас радуюсь, что не увижу ваш матч с кротами в воскресенье, ибо буду там, где его не транслируют никак. И слава Богу, ибо очередные 0-3 я уже не выдержу. Вы, «уки, даже не стараетесь и считаете, что ничего страшного. И это самое ужасное в этом всем.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
30.09.2021 в 11:40
Гол никак не повлиял на игру, мы так же хорошо оборонялись, хорошо играли, пытались выходить в контратаки.....И,вообще,все было хорошо!
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-1
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2.dc (Николаев)
30.09.2021 в 11:25
) … если вчитаться, весьма странное интервью - все было бы хорошо, если бы не было так плохо …
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0
-1
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armik (Киев)
30.09.2021 в 11:16
И это помогло бы тебе научиться играть в футбол?
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+1
-2
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 11:14
Судья мог хотя би для прілічія посмотреть вар.
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+2
-1


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