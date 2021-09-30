Антирекорд не побит. Динамо в третий раз проиграло в Лиге Чемпионов с разницей в пять голов

Киевское "Динамо" потерпело крах во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов, уступив "Баварии" со счетом 0:5. Таким образом, бело-синие повторили свой антирекорд в главном клубном турнире Европы.

Впервые с разницей в пять голов "Динамо" проиграло в сезоне 1991/1992, тогда еще в Кубке Чемпионов. Пройдя в 1/16 финала финский ХИК, а в 1/8 датский Бренбю, киевляне попали в группу с "Бенфикой", "Спартой" и "Барселоной" (почти как и в этот раз). В пятом туре, 1 апреля 1992 года "Динамо" под руководством Анатолия Пузача проиграло 0:5 "Бенфике" в Лиссабоне. Орлов возглавлял Свен Горан Эриксон, дублями отметились бывший киевлянин Сергей Юран и Сезар Бриту, еще один гол на счету Исайяса.

Состав "Динамо": Мартинкенас, Беца, Цвейба, Анненков, Бессмертный, Грицына, Яковенко, Заяц, Саленко, Квиткаускас (Волотек 46), Шаран (Матвеев, 80)

"Динамо" в итоге занял последнее место в группе, набрав четыре очка - по два за победы над "Бенфикой" (1:0) и "Спартой" (1:0).

Второй раз "Динамо" уступило 0:5 в сезоне 2002/03, играя во втором туре первого группового этапа против "Ювентуса" в Турине. Тогда счет открыл Марко Ди Вайо, он же забил третий мяч в начале второго тайма, также голы забивали Дель Пьеро, Давидс и Недвед.

Состав "Динамо": Рева, Пеев, Гавранич, Саблич, Несмачный, Гусин, Гиоане, Леко, Хацкевич (Мелащенко 71), Чернат, Шацких

"Динамо" в том розыгрыше в итоге заняло третье место, набрав семь очков. Киевляне выиграли по матчу у "Ньюкасла" и "Фейеноорда", еще один поединок с роттердамцами завершился ничьей.

Добавим, что выезды в Мюнхен стали настоящим кошмаром для Мирчи Луческу. В прошлый раз, когда он играл с "Баварией" в качестве тренера "Шахтера" (в 1/8 финала ЛЧ в сезоне 2014/15), его команда уступила со счетом 0:7.