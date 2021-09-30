Владимир Горилый: Футболисты Динамо играли, как могли, но наткнулись на лавину

Бывший защитник "Динамо" и "Днепра" Владимир Горилый прокомментировал игру киевлян против "Баварии" в матче группового этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 5:0 в пользу мюнхенцев.

"О таких поединках говорить и легко и трудно. Легко, ибо говорить не о чем. Трудно, потому, что тоже говорить не о чем. У "Динамо" в матче против "Баварии" было две задачи. Первая – крупно не проиграть. Вторая – если проиграть, то сыграть достойно. Ни первого, ни второго не получилось. Счет 0:5 - хорошо еще отделались, ибо каждая вторая атака немцев несла угрозу, и могла заканчиваться голом. К сожалению, "Динамо" не повезло, что мюнхенцы ведя после первого тайма 2:0, не остановились, не играли по счету, а продолжали нагнетать, делая спектакль для зрителей. А киевляне наоборот думали, как бы этот кошмар быстрее закончился.

Встречались команды с разных полюсов. Та, что из космоса закатала другую в газон "Альянц Арены". Как мы и предполагали, "Бавария" была на три головы сильнее во всех компонентах, не оставив никаких шансов даже на гол престижа. Хотя киевлян можно похвалить за одну классную комбинацию, когда они провели веерную атаку, Де Пена завершал ее, но выручил вратарь Нойер. А в остальном со стороны игроков во всех линиях было много брака, обрезок и потерь мяча.

Как пример отсутствия мастерства - второй гол. Андриевский вблизи своей штрафной получил мяч, начал с ним продвигаться, потерял, Мюллер перехватил, сделал передачу в коридор на Левандовского, и нападающий завершил атаку, использовав наши ошибки. С таким соперником это не прощается. Да и пара центральных защитников сыграл неудачно. Забарный вместо того, чтобы бежать и накрывать Левандовского, начал наоборот движения от него, открыв большой коридор между собой и Шабановым, где нападающий комфортно принял мяч и забил. В течение игры много было проникающих атак через эту пару, не было компактности и подстраховки. Таких примеров можно привести много.

Неудачная игра, мы увидели уровень нашего футбола. Наверное, и не нужно критиковать футболистов, они играли, как могли, старались, но наткнулись на лавину. Будем надеяться, что-то получится с "Барселоной", которая в настоящее время не является грандом европейского футбола".