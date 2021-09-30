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"Поверьте, все только начинается". Вернидуб - о Лиге чемпионов
"Шериф" возглавляет турнирную таблицу в ЛЧ
Фото: ФК Шериф
Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о целях команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
"Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом.
7 декабря у нас последняя игра с "Шахтёром" – там и посмотрим", - сказал Вернидуб.
Напомним, "Шериф" набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. "Реал" занимает второе место. "Интер" и "Шахтёр", в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы.
В следующем туре "Шериф" сыграет с "Интером", а "Шахтёр" встретится с "Реалом". Матчи пройдут 19 октября.
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