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"Поверьте, все только начинается". Вернидуб - о Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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"Шериф" возглавляет турнирную таблицу в ЛЧ

"Поверьте, все только начинается". Вернидуб - о Лиге чемпионов

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о целях команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом.

7 декабря у нас последняя игра с "Шахтёром" – там и посмотрим", - сказал Вернидуб.

Напомним, "Шериф" набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. "Реал" занимает второе место. "Интер" и "Шахтёр", в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы.

В следующем туре "Шериф" сыграет с "Интером", а "Шахтёр" встретится с "Реалом". Матчи пройдут 19 октября.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Чемпионат

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