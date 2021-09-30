"Поверьте, все только начинается". Вернидуб - о Лиге чемпионов

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о целях команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом.

7 декабря у нас последняя игра с "Шахтёром" – там и посмотрим", - сказал Вернидуб.