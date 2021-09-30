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Леоненко: Отрыв Шахтера от Динамо в УПЛ должен быть очков 20

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(2 голосов)

Специалист оценил уровень "горняков" в матче с "Интером"

Леоненко: Отрыв Шахтера от Динамо в УПЛ должен быть очков 20

скриншот youtube

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер", который завершился вничью 0:0.

"Я бы отметил всю команду, потому что реально все сыграли хорошо. Понятно, что Додо был самым активным, Исмаили просто съел Думфриса, не дав создать вообще ничего.

Жаль, что травмировался Траоре. Думфрис, конечно, случайно лег на него. Не знаю, что у него там с коленом, но потеря обидная. Педриньо заменил Траоре и сыграл точно не хуже него. Все, что надо делать нападающему, он делал: бил по воротам, цеплялся. Могу его только похвалить.

Когда "Шахтер" играет так хорошо, то в голову сразу приходит мысль: "Как же вы вообще теряете очки в нашем чемпионате?". Смотришь на эту игру и думаешь, что отрыв должен быть очков 20. Я увидел качество игры, которого я жду, и которого ждут болельщики.

Думаю, "Реалу" будет сложно против "Шахтера", да и всем будет сложно. Главное, чтобы "Шахтер" сейчас не зазнался, потому что когда игра летает то вверх, то вниз, это говорит о том, что стабильности нет", — сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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