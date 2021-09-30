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Виктор Цыганков отметил два юбилея в матче с Баварией
Футболист провел 200-й матч за "Динамо", 50-й – в еврокубках
Фото: ФК Динамо Киев
В матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5) в Мюнхене были зафиксированы два игровых юбилея вингера Виктора Цыганкова.
Виктор провел 200-й матч в составе "Динамо" во всех турнирах, в том числе 50-й – в еврокубках.
Еще 134 игры Цыганков сыграл в УПЛ, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.
Цыганков стал 24-м динамовцем, который провел не менее 200 игр в "Динамо" за время независимости, а уверенно лидирует здесь Александр Шовковский (636 игр).
В еврокубках 23-летний футболист дебютировал еще 13 сентября 2016 года в гостевом матче Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".
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