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Виктор Цыганков отметил два юбилея в матче с Баварией

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Футболист провел 200-й матч за "Динамо", 50-й – в еврокубках

Виктор Цыганков отметил два юбилея в матче с Баварией

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5) в Мюнхене были зафиксированы два игровых юбилея вингера Виктора Цыганкова.

Виктор провел 200-й матч в составе "Динамо" во всех турнирах, в том числе 50-й – в еврокубках.

Еще 134 игры Цыганков сыграл в УПЛ, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

Цыганков стал 24-м динамовцем, который провел не менее 200 игр в "Динамо" за время независимости, а уверенно лидирует здесь Александр Шовковский (636 игр).

В еврокубках 23-летний футболист дебютировал еще 13 сентября 2016 года в гостевом матче Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 15:10
Звезду уже поймал, а вот гол не смог забить...
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genpet (Николаев)
30.09.2021 в 14:05
Надовго запам'ятається
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