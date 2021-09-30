Луческу потерпел свое 20-е разгромное поражение в украинской карьере

Разгромный проигрыш динамовцев от "Баварии" (0:5) стал 20-м в украинской карьере Мирчи Луческу.

15 раз при румынском тренере побывал в "нокауте" "Шахтер" и 5 - "Динамо".

15 крупных поражений Луческу потерпел в Лиге чемпионов, 4 - в чемпионатах Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Разгромы подопечным Мистера наносили 13 команд. Чаще других "Барселона", "Милан" - по 3 раза, "Бавария", "Динамо" и "Шахтер" - по 2. Причем "удары" от "Баварии" были наиболее ощутимыми. Со счетом 0:7 в марте 2015 года проиграли мюнхенцам горняки и 0:5 ныне киевляне.