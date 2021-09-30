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Решко: В своей группе ЛЧ Динамо займет последнее место
Не самый оптимистический прогноз для киевлян
fcdynamo.com
Известный в прошлом футболист киевского "
"Я реально смотрю на вещи и могу сказать, что мы сегодня не готовы играть на равных с европейскими грандами – такими, как "Бавария". А вот соперник киевлян по группе "Барселона", как и другой ведущий клуб испанской Ла Лиги – мадридский "Реал" нынче не те, что показали оба последних матча с их участием в Лиге чемпионов. С каталонцами, которые дважды уступили с одним и тем же счетом 0:3 "Баварии" и "Бенфике", можно играть. Но нужно набирать очки, и стараться взять их по максимуму.
А вы посмотрите, что "Шериф" вытворяет – это вообще что-то. Команда Юрия Вернидуба идет на первом месте в группе и не удивлюсь, если пройдет в следующую стадию соревнований. "Динамо" же, чувствую, финиширует последними – четвертыми. Потеряли два очка дома в игре с "Бенфикой", а вчера крупно проиграли "Баварии", - сказал Решко.
Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов "Динамо" 20 октября сыграет с "Барселоной". "Бавария" встретится с португальской "Бенфикой".
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