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Решко: В своей группе ЛЧ Динамо займет последнее место

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не самый оптимистический прогноз для киевлян

Решко: В своей группе ЛЧ Динамо займет последнее место

fcdynamo.com

Новина українською

Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" Стефан Решко после поражения киевлян от "Баварии" (0:5) оценил шансы столичного гранда в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Я реально смотрю на вещи и могу сказать, что мы сегодня не готовы играть на равных с европейскими грандами – такими, как "Бавария". А вот соперник киевлян по группе "Барселона", как и другой ведущий клуб испанской Ла Лиги – мадридский "Реал" нынче не те, что показали оба последних матча с их участием в Лиге чемпионов. С каталонцами, которые дважды уступили с одним и тем же счетом 0:3 "Баварии" и "Бенфике", можно играть. Но нужно набирать очки, и стараться взять их по максимуму.

А вы посмотрите, что "Шериф" вытворяет – это вообще что-то. Команда Юрия Вернидуба идет на первом месте в группе и не удивлюсь, если пройдет в следующую стадию соревнований. "Динамо" же, чувствую, финиширует последними – четвертыми. Потеряли два очка дома в игре с "Бенфикой", а вчера крупно проиграли "Баварии", - сказал Решко.

Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов "Динамо" 20 октября сыграет с "Барселоной". "Бавария" встретится с португальской "Бенфикой".

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В статье: Стефан Решко Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.09.2021 в 20:55
Правильно, пятое.
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 20:46
ДК только для колхозного УПЛ -как и все другие команды а ЕК это не для них--стыдно позор
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