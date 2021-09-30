Впервые в истории двух команд в группе Лиги чемпионов украинские представители не забивали голов после двух туров

Впервые Украина была представлена ​​двумя командами в группе Лиги чемпионов в сезоне 2000/01. С тех пор (включая тот сезон и текущий) было девять розыгрышей, когда Украина играла двумя представителями в группе главного еврокубка. И только впервые в истории после двух сыгранных туров украинскими командами не было забито ни одного мяча.

"Динамо" в первых двух турах нынешнего сезона играло против "Бенфики" и "Баварии", добыв ничью 0:0 и поражение 0:5. "Шахтер" начал на поле "Шерифа" с 0:2, а затем сыграл в нулевую ничью с "Интером".

Следующие свои матчи в Лиге чемпионов "Динамо" и "Шахтер" сыграют против "Барселоны" и "Реала" соответственно.