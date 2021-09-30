После двух туров ЛЧ - Шахтер – лучший в турнире по точности передач

После двух туров группового раунда " Шахтер " является лучшей командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач.

Согласно статистике УЕФА, средний показатель точности пасов "горняков" в турнире составляет 91%, что является наиболее высокой цифрой среди всех команд-участниц.

Также в пятерке лучших команд по данному показателю находятся "Челси" и "Бавария" (точность пасов по 90%), "ПСЖ" и "Барселона" (точность пасов по 89,5%).

Интересно, что после двух туров "Шахтер" имеет в активе одно набранное очко, занимая последнее, четвертое место в своей группе.