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После двух туров ЛЧ - Шахтер – лучший в турнире по точности передач

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Однако в своей группе горняки находятся на последнем месте

После двух туров ЛЧ - Шахтер – лучший в турнире по точности передач

shakhtar.com

Новина українською

После двух туров группового раунда "Шахтер" является лучшей командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач.

Согласно статистике УЕФА, средний показатель точности пасов "горняков" в турнире составляет 91%, что является наиболее высокой цифрой среди всех команд-участниц.

Также в пятерке лучших команд по данному показателю находятся "Челси" и "Бавария" (точность пасов по 90%), "ПСЖ" и "Барселона" (точность пасов по 89,5%).

Интересно, что после двух туров "Шахтер" имеет в активе одно набранное очко, занимая последнее, четвертое место в своей группе.

После двух туров ЛЧ - Шахтер – лучший в турнире по точности передач - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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zagalex65 (харьков)
30.09.2021 в 20:23
Ну и чему тут радоваться,если все эти передачи идут поперек поля и пасы назад????
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 20:16
Непогано.
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