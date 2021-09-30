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После двух туров ЛЧ - Шахтер – лучший в турнире по точности передач
Однако в своей группе горняки находятся на последнем месте
shakhtar.com
После двух туров группового раунда "
Согласно статистике УЕФА, средний показатель точности пасов "горняков" в турнире составляет 91%, что является наиболее высокой цифрой среди всех команд-участниц.
Также в пятерке лучших команд по данному показателю находятся "Челси" и "Бавария" (точность пасов по 90%), "ПСЖ" и "Барселона" (точность пасов по 89,5%).
Интересно, что после двух туров "Шахтер" имеет в активе одно набранное очко, занимая последнее, четвертое место в своей группе.
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