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Шахтер напомнил Манчестер Сити, а вот Динамо и Заря, увы, были обречены. Аудиомнение #116
О выступлениях украинских команд в еврокубках в рамках последней недели сентября
Фото: 1) Александр Приходько; 2) Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединки между "Шахтером" и "Интером", "Баварией" и "Динамо", "Зарей" и "Ромой". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Хвалим "Шахтер" за второй тайм с "Интером", но отмечаем, что "нерадзурри" подстроились под "горняков" вполне сознательно. Объясняем астрономическими терминами разницу в уровнях между "Баварией" и "Динамо", "Ромой" и "Зарей". Не верим, что команда Де Дзерби выйдет из группы даже в ЛЕ, зато думаем, что у киевлян вполне есть шансы с "Барселоной" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:39 – "Заря" – "Рома";
02:34 – "Шахтер" – "Интер";
08:41 – "Бавария" – "Динамо";
15:30 – Не попадайте в офсайд!
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