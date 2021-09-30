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Шахтер напомнил Манчестер Сити, а вот Динамо и Заря, увы, были обречены. Аудиомнение #116

Лига Чемпионов
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О выступлениях украинских команд в еврокубках в рамках последней недели сентября

Шахтер напомнил Манчестер Сити, а вот Динамо и Заря, увы, были обречены. Аудиомнение #116

Фото: 1) Александр Приходько; 2) Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки между "Шахтером" и "Интером", "Баварией" и "Динамо", "Зарей" и "Ромой". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Хвалим "Шахтер" за второй тайм с "Интером", но отмечаем, что "нерадзурри" подстроились под "горняков" вполне сознательно. Объясняем астрономическими терминами разницу в уровнях между "Баварией" и "Динамо", "Ромой" и "Зарей". Не верим, что команда Де Дзерби выйдет из группы даже в ЛЕ, зато думаем, что у киевлян вполне есть шансы с "Барселоной" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:39 – "Заря" – "Рома";

02:34 – "Шахтер" – "Интер";

08:41 – "Бавария" – "Динамо";

15:30 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Андрей Пятов Заря (Луганск) Бавария (Мюнхен) Шериф (Тирасполь) Динамо (Киев) Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Манчестер Сити Рома (Рим) Роберто Де Дзерби Педриньо Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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