  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вратарь Шерифа – лучший игрок 2-го тура ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Шерифа – лучший игрок 2-го тура ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Именно он – главный создатель победы над Реалом

Вратарь Шерифа – лучший игрок 2-го тура ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис признан лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Греческий голкипер отразил 11 ударов от игроков "Реала" и помог молдаванам добыть историческую победу.

Также на звание лучшего игрока второго тура также претендовали Лерой Сане ("Бавария"), Дарвин Нуньес ("Бенфика") и Милан Шкриньяр ("Интер").

Напомним, что "Шериф" обыграл "Реал" (2:1) на Бернабеу во вторник. Статистика по ударам: 31 - 4 в пользу домашней команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...