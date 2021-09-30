Вратарь Шерифа – лучший игрок 2-го тура ЛЧ

Вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис признан лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Греческий голкипер отразил 11 ударов от игроков "Реала" и помог молдаванам добыть историческую победу.

Также на звание лучшего игрока второго тура также претендовали Лерой Сане ("Бавария"), Дарвин Нуньес ("Бенфика") и Милан Шкриньяр ("Интер").

Напомним, что "Шериф" обыграл "Реал" (2:1) на Бернабеу во вторник. Статистика по ударам: 31 - 4 в пользу домашней команды.