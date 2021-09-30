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Маркевич о матче Бавария - Динамо: Так безвольно нельзя играть, это все-таки чемпион Украины, обладатель Кубка

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария Баварией, но Динамо не показало ничего

Маркевич о матче Бавария - Динамо: Так безвольно нельзя играть, это все-таки чемпион Украины, обладатель Кубка

FC Bayern München

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" от "Баварии" (0:5) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– "Бавария" есть "Бавария", но нужно проявлять характер и взрослеть. Нельзя так безвольно проигрывать.

– Есть смысл говорить о пенальти, которого, возможно, не было, так как игрок "Баварии" подтолкнул Сидорчука?

– При чем тут пенальти. Рано или поздно немцы своего бы добились. Команда безвольно проиграла матч. Все. Такой команде можно проиграть, но не так. Не стоит все спихивать на пенальти. Если брать игру в целом, то сколько ошибок было в середине поля со стороны "Динамо", обрезок. Так нельзя играть, это все-таки чемпион Украины, обладатель Кубка.

– У "Баварии" тоже были проблемы в защите, но киевляне ими не воспользовались.

– Надо, чтобы был нападающий. Без форварда сложно играть в футбол. Гармаш на позиции нападающего – такое проходит в чемпионате Украины, но на таком серьезном уровне – нет.

Теперь надо бороться с "Барселоной", которая сейчас в плохом состоянии. Надо бороться с испанцами за третье место в группе.

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В статье: Мирон Маркевич Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Дрочальдинью (н.в.г.д. експерд)
30.09.2021 в 21:23
Так, це було дуже огидно дивитися: немов твою рідну людину прилюдно гвалтуює купа величезних качків. Фу... Проте їм платять величезні гроші за участь у німецькому порно...
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0
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.09.2021 в 21:09
Та не називайте ви вже то Гiвнамо чемпiоном, усi знають, як вони його "здобули".
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0
-1
emart57 (Киев)
30.09.2021 в 21:08
Жаль, конечно, но Маркевич тоже г..н.Ибо своих нужно поддерживать, видеть хорошее, а не гавнить.б
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0
-5
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Lenovob590 (Львів)
30.09.2021 в 21:04
всі памятають як Зоря перегравала і вигравала, а потім злила! а ну фани який це матч? так , що все Мирон Богданович закономірно! Жаль Лобановського і Блохіна , але динамо ні! Бо ДеРьнамомо це не наше Динамо! Особливо дякую Скркисам!
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