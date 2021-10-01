  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сабо: Мы говорим — Цыганков, а где он был в матче с Баварией?
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Мы говорим — Цыганков, а где он был в матче с Баварией?

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Йожеф Йожефович говорит, что таков нынешний уровень Динамо

Сабо: Мы говорим — Цыганков, а где он был в матче с Баварией?

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян от "Баварии" (0:5) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Многие ожидали, что будет разгром "Динамо". "Бавария" — очень сильная, на сегодня. И в чемпионате Германии, и в Лиге чемпионов. Многовато пропустили, но могли и больше. И у нас нет ни одного действительно голевого момента. Игра проходила на одной половине поля. Многие будут говорить: "Стыдоба", но пусть молодежь учиться, как играть в футбол. Эти передачи, остановки... Потому что даже если отобрали мяч — сразу потеря, брак, пас чужому игроку.

Баварцы — на голову сильнее. Наши молодые ребята вообще потерялись. Никого не было видно — две-три передачи не могли сделать. Мы говорим — Цыганков, а где он был? Говорим — должны расти. Куда рости? В других командах по 18 и 19 лет футболисты и как они играют? Нужно это пережить и понимать, что мы слабее.

Стартовый состав? Это выбор главного тренера. Наверное, выбор был на защиту, но ничего не получилось. Слишком много моментов создал соперник — они прекрасно подготовлены физически, технически арсенал на очень высоком уровне. Прекрасно играют в одно касание, перемещаются, делают переводы. Даже десять динамовцев в защите ничего не могли сделать. С такими командами тяжело играть, все время бегать без мяча", — сказал Сабо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Йожеф Сабо Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...