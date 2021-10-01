Сабо: Мы говорим — Цыганков, а где он был в матче с Баварией?

Бывший главный тренер киевского " Динамо " и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян от "Баварии" (0:5) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Многие ожидали, что будет разгром "Динамо". "Бавария" — очень сильная, на сегодня. И в чемпионате Германии, и в Лиге чемпионов. Многовато пропустили, но могли и больше. И у нас нет ни одного действительно голевого момента. Игра проходила на одной половине поля. Многие будут говорить: "Стыдоба", но пусть молодежь учиться, как играть в футбол. Эти передачи, остановки... Потому что даже если отобрали мяч — сразу потеря, брак, пас чужому игроку.

Баварцы — на голову сильнее. Наши молодые ребята вообще потерялись. Никого не было видно — две-три передачи не могли сделать. Мы говорим — Цыганков, а где он был? Говорим — должны расти. Куда рости? В других командах по 18 и 19 лет футболисты и как они играют? Нужно это пережить и понимать, что мы слабее.

Стартовый состав? Это выбор главного тренера. Наверное, выбор был на защиту, но ничего не получилось. Слишком много моментов создал соперник — они прекрасно подготовлены физически, технически арсенал на очень высоком уровне. Прекрасно играют в одно касание, перемещаются, делают переводы. Даже десять динамовцев в защите ничего не могли сделать. С такими командами тяжело играть, все время бегать без мяча", — сказал Сабо.