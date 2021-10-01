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Сабо: Мы говорим — Цыганков, а где он был в матче с Баварией?
Йожеф Йожефович говорит, что таков нынешний уровень Динамо
Бывший главный тренер киевского "
"Многие ожидали, что будет разгром "Динамо". "Бавария" — очень сильная, на сегодня. И в чемпионате Германии, и в Лиге чемпионов. Многовато пропустили, но могли и больше. И у нас нет ни одного действительно голевого момента. Игра проходила на одной половине поля. Многие будут говорить: "Стыдоба", но пусть молодежь учиться, как играть в футбол. Эти передачи, остановки... Потому что даже если отобрали мяч — сразу потеря, брак, пас чужому игроку.
Баварцы — на голову сильнее. Наши молодые ребята вообще потерялись. Никого не было видно — две-три передачи не могли сделать. Мы говорим — Цыганков, а где он был? Говорим — должны расти. Куда рости? В других командах по 18 и 19 лет футболисты и как они играют? Нужно это пережить и понимать, что мы слабее.
Стартовый состав? Это выбор главного тренера. Наверное, выбор был на защиту, но ничего не получилось. Слишком много моментов создал соперник — они прекрасно подготовлены физически, технически арсенал на очень высоком уровне. Прекрасно играют в одно касание, перемещаются, делают переводы. Даже десять динамовцев в защите ничего не могли сделать. С такими командами тяжело играть, все время бегать без мяча", — сказал Сабо.
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