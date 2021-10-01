Нойер - о 5:0 с Динамо: Для нас важно не пропускать

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу над "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Для нас важно не только много забивать, а и хорошо играть в обороне. Мы над этим работали.

Для всех важно, чтобы у нас было много матчей без пропущенных. Тогда появляется уверенность, которую мы показываем сопернику", – сказал Нойер.