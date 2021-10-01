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Нойер - о 5:0 с Динамо: Для нас важно не пропускать

Лига Чемпионов
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Голкипер "Баварии" прокомментировал результат матча с киевлянами

Нойер - о 5:0 с Динамо: Для нас важно не пропускать

Фото: facebook.com/fcbayern.en

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу над "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Для нас важно не только много забивать, а и хорошо играть в обороне. Мы над этим работали.

Для всех важно, чтобы у нас было много матчей без пропущенных. Тогда появляется уверенность, которую мы показываем сопернику", – сказал Нойер.

Напомним, "Бавария" лидирует в группе Е, набрав 6 очков. "Динамо" занимает третье место с 1 баллом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Динамо (Киев)
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Источник:
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