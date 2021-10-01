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Нойер - о 5:0 с Динамо: Для нас важно не пропускать
Голкипер "Баварии" прокомментировал результат матча с киевлянами
Фото: facebook.com/fcbayern.en
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу над "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
"Для нас важно не только много забивать, а и хорошо играть в обороне. Мы над этим работали.
Для всех важно, чтобы у нас было много матчей без пропущенных. Тогда появляется уверенность, которую мы показываем сопернику", – сказал Нойер.
Напомним, "Бавария" лидирует в группе Е, набрав 6 очков. "Динамо" занимает третье место с 1 баллом.
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Источник:Футбол NEWS
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