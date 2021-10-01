  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рангник: Не понимаю, почему Вербича и Супряги не было в старте на Баварию
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рангник: Не понимаю, почему Вербича и Супряги не было в старте на Баварию

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне уступили мюнхенцам с разгромным счетом

Рангник: Не понимаю, почему Вербича и Супряги не было в старте на Баварию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Немецкий тренер Ральф Рангник высказался о поражении "Динамо" от "Баварии" (0:5) в Лиге чемпионов.

"Не понимаю, почему не было Вербича и Супряги. Почему они были в запасе? Травма или, может, тренер приберег их на матч с "Шахтером". С их темпом и скоростью они могли создать серьезные проблемы для обороны "Баварии".

У "Динамо" не было номинального форварда. Есть хорошие футболисты, но на поле не было нападающего. Не было шанса. Они не могли доиграть момент до конца. "Динамо" теряет мяч – и через 9 секунд Гнабри забил гол. "Динамо" не доигрывало свои контратаки.

Знаю, что у "Динамо" есть большие проблемы после 2014-го. Раньше у команды был бюджет в районе 75 млн евро. Сейчас – 25 млн. У них нет другого выбора, кроме как искать футболистов из Украины, делать на них ставку. В старте большинство футболистов – украинцы.

Дуэль "Динамо" и "Баварии" – противостояние с разными видами оружия", – сказал Рангник.

Читайте такжеWhoScored: Определен лучший и худший игрок матча Бавария - Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ральф Рангник Динамо (Киев) Владислав Супряга Беньямин Вербич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...