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Рангник: Не понимаю, почему Вербича и Супряги не было в старте на Баварию
Киевляне уступили мюнхенцам с разгромным счетом
Фото: ФК Динамо Киев
Немецкий тренер Ральф Рангник высказался о поражении "Динамо" от "Баварии" (0:5) в Лиге чемпионов.
"Не понимаю, почему не было Вербича и Супряги. Почему они были в запасе? Травма или, может, тренер приберег их на матч с "Шахтером". С их темпом и скоростью они могли создать серьезные проблемы для обороны "Баварии".
У "Динамо" не было номинального форварда. Есть хорошие футболисты, но на поле не было нападающего. Не было шанса. Они не могли доиграть момент до конца. "Динамо" теряет мяч – и через 9 секунд Гнабри забил гол. "Динамо" не доигрывало свои контратаки.
Знаю, что у "Динамо" есть большие проблемы после 2014-го. Раньше у команды был бюджет в районе 75 млн евро. Сейчас – 25 млн. У них нет другого выбора, кроме как искать футболистов из Украины, делать на них ставку. В старте большинство футболистов – украинцы.
Дуэль "Динамо" и "Баварии" – противостояние с разными видами оружия", – сказал Рангник.
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