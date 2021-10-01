Рангник: Не понимаю, почему Вербича и Супряги не было в старте на Баварию

Немецкий тренер Ральф Рангник высказался о поражении "Динамо" от "Баварии" (0:5) в Лиге чемпионов.

"Не понимаю, почему не было Вербича и Супряги. Почему они были в запасе? Травма или, может, тренер приберег их на матч с "Шахтером". С их темпом и скоростью они могли создать серьезные проблемы для обороны "Баварии".

У "Динамо" не было номинального форварда. Есть хорошие футболисты, но на поле не было нападающего. Не было шанса. Они не могли доиграть момент до конца. "Динамо" теряет мяч – и через 9 секунд Гнабри забил гол. "Динамо" не доигрывало свои контратаки.

Знаю, что у "Динамо" есть большие проблемы после 2014-го. Раньше у команды был бюджет в районе 75 млн евро. Сейчас – 25 млн. У них нет другого выбора, кроме как искать футболистов из Украины, делать на них ставку. В старте большинство футболистов – украинцы.

Дуэль "Динамо" и "Баварии" – противостояние с разными видами оружия", – сказал Рангник.