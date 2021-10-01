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Эксперт: В матче с Интером Шахтер напоминал команду позднего Фонсеки

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Вернулись к заводским настройкам

Эксперт: В матче с Интером Шахтер напоминал команду позднего Фонсеки

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Интер (0:0).

"Шахтер смотрелся добротно. Мне он напоминал Шахтер позднего Фонсеки. Надежность, надежность, надежность. Как кто-то говорил, Де Дзерби вернулся к заводским настройкам.

Помните, как Фонсека начинал перестраивать Шахтер и вернулся, Каштру не стал ничего менять и по накату проскочил. Сейчас де Дзерби… Слышали о его новой философии, но так и не поняли, в чем она заключается. Сейчас я снова увидел команду, которую снова конструировал Фонсека. В тактическом плане я имею ввиду.

Мне Шахтер понравился в плане надежности. Они сделали больше акцент на оборону, и никто меня не переубедит в полезности Степаненко. Может он и не обладает феноменальной техникой, но он обладает сумасшедшим чувством отбора. Он знает, когда вступить в отбор, он знает, когда нарушить правила, он знает, когда нужно сыграть жестко. Он умеет останавливать атаки соперника. Это ключевой игрок не только Шахтера, но и сборной Украины.

Сказать, что это была выдающаяся игра я не могу – в прошлом сезоне ЛЧ Шахтер и лучше игры выдавал. Шахтер мне понравился, но это не фееричная игра – горняки играли игры и лучше", - сказал Севидов.

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В статье: Александр Севидов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
01.10.2021 в 19:53
позний Фонсека - копия Луча среднего )
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