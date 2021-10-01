Эксперт: В матче с Интером Шахтер напоминал команду позднего Фонсеки

Известный украинский тренер Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Интер (0:0).

"Шахтер смотрелся добротно. Мне он напоминал Шахтер позднего Фонсеки. Надежность, надежность, надежность. Как кто-то говорил, Де Дзерби вернулся к заводским настройкам.

Помните, как Фонсека начинал перестраивать Шахтер и вернулся, Каштру не стал ничего менять и по накату проскочил. Сейчас де Дзерби… Слышали о его новой философии, но так и не поняли, в чем она заключается. Сейчас я снова увидел команду, которую снова конструировал Фонсека. В тактическом плане я имею ввиду.

Мне Шахтер понравился в плане надежности. Они сделали больше акцент на оборону, и никто меня не переубедит в полезности Степаненко. Может он и не обладает феноменальной техникой, но он обладает сумасшедшим чувством отбора. Он знает, когда вступить в отбор, он знает, когда нарушить правила, он знает, когда нужно сыграть жестко. Он умеет останавливать атаки соперника. Это ключевой игрок не только Шахтера, но и сборной Украины.

Сказать, что это была выдающаяся игра я не могу – в прошлом сезоне ЛЧ Шахтер и лучше игры выдавал. Шахтер мне понравился, но это не фееричная игра – горняки играли игры и лучше", - сказал Севидов.