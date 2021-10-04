  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Милевский: Бавария – это Бавария. Тяжело и там что-то зацепить, и с Шахтером еще что-то надо взять
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский: Бавария – это Бавария. Тяжело и там что-то зацепить, и с Шахтером еще что-то надо взять

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Экспертное мнение Артема о разгромном поражении киевлян от Баварии

Милевский: Бавария – это Бавария. Тяжело и там что-то зацепить, и с Шахтером еще что-то надо взять

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал разгромное поражение киевлян от мюнхенской "Баварии" (0:5) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Реально "Бавария" – это "Бавария". Во-первых, "Динамо" поехало туда зная, что матч с "Шахтером" в воскресенье. Тяжело и там что-то "зацепить", и плюс еще и в воскресенье что-то надо взять.

Помню, было тяжело играть против "Манчестер Юнайтед", когда там играл Криш, Тевес, Каррик, Андерсон, когда у них там еще болельщики были – это что-то не реальное. В Англии тяжело было", - сказал Милевский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...