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Милевский: Бавария – это Бавария. Тяжело и там что-то зацепить, и с Шахтером еще что-то надо взять
Экспертное мнение Артема о разгромном поражении киевлян от Баварии
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-игрок "
"Реально "Бавария" – это "Бавария". Во-первых, "Динамо" поехало туда зная, что матч с "Шахтером" в воскресенье. Тяжело и там что-то "зацепить", и плюс еще и в воскресенье что-то надо взять.
Помню, было тяжело играть против "Манчестер Юнайтед", когда там играл Криш, Тевес, Каррик, Андерсон, когда у них там еще болельщики были – это что-то не реальное. В Англии тяжело было", - сказал Милевский.
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