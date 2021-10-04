Милевский: Бавария – это Бавария. Тяжело и там что-то зацепить, и с Шахтером еще что-то надо взять

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал разгромное поражение киевлян от мюнхенской "Баварии" (0:5) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Реально "Бавария" – это "Бавария". Во-первых, "Динамо" поехало туда зная, что матч с "Шахтером" в воскресенье. Тяжело и там что-то "зацепить", и плюс еще и в воскресенье что-то надо взять.

Помню, было тяжело играть против "Манчестер Юнайтед", когда там играл Криш, Тевес, Каррик, Андерсон, когда у них там еще болельщики были – это что-то не реальное. В Англии тяжело было", - сказал Милевский.