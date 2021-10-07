Луческу: Большим командам помогают, с Баварией это произошло не первый раз

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу в контексте грядущего матча отбора ЧМ-2022 Германия – Румыния провел параллели с поединком Лиги чемпионов "Бавария" – "Динамо" (5:0).

- Мистер Луческу, вы почувствовали силу немецкого футбола - 0:5 с "Баварией" в Лиге чемпионов?

- Это не так! Я готов оспорить результат матча с "Баварией". Не с точки зрения потенциала игроков, а как способ победить - этот несправедливый счет. При первом голе на моем футболисте (Сидорчуке, эпизод с пенальти, - прим.) был фол, он потерял равновесие, но судья не свистнул.

При втором голе мы пропустили, потому что полузащитник, к сожалению, выбрал ускорение с мячом вместо голевой передачи. Естественно, при счете 2:0 мы должны раскрываться, чем пользуется соперник. Но дело в том, что большим командам помогают, и это происходит в Мюнхене не первый раз.

- Что вы имеете в виду?

- То же самое было и при Гвардиоле. Удаление на 2-й минуте, пенальти…

Впрочем, у них отличные игроки, у которых незаурядные качества – они быстрые и техничные. Опасность исходит в основном с флангов, где есть Сане и Гнабри. В центре мюнхенцы пользуются именно тем дисбалансом, который создают эти двое на флангах.

Однако самый важный человек в "Баварии" и сборной – Киммих. Он раздает пасы на автомате, с процентом успешных передач 98.

Конечно, в сборной все иначе, может быть, не такая последовательность или организованность, как в клубе, но это все равно не делает для сборной Румынии матч в Гамбурге менее сложным.