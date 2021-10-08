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Шахтер продал уже 15 тысяч билетов на матч против Реала в Киеве
У донецкой команды будет серьезная поддержка
Фото: ФК Шахтер Донецк
В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет испанский "Реал".
Пресс-служба "горняков" сообщает, что на матч уже продано 15 000 билетов. Свободная продажа началась 2 октября. А вот посетить игру смогут 34 тысячи болельщиков.
Стоимость билетов варьируется от 150 до 17 000 гривен.
Напомним, матч "Шахтер" - "Реал" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Поединок состоится 19 октября и начнется в 22:00.
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Источник:Twitter
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