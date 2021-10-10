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Малиновский: Не буду счастлив, если забью МЮ и мы проиграем

Лига Чемпионов
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Украинец высказался перед игрой против "красных дьяволов"

Малиновский: Не буду счастлив, если забью МЮ и мы проиграем

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Атакующий полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мыслями перед матчем против "Ман Юнайтед" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– В Манчестере, но против "Сити", ты забил свой первый гол за "Аталанту" (в 2019-м Руслан реализовал пенальти в игре против "горожан", но команда украинца проиграла со счетом 1:5).

– Да, но в этот раз я бы предпочел не забивать, а брать очки. Я думаю не только о голах и голевых передачах: цель – помочь команде и добиться результата. Не буду счастлив, если я забью гол и мы проиграем, – рассказал украинский хавбек.

Клуб из Бергамо сыграет с "красными дьяволами" 20-го октября.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Манчестер Юнайтед
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Источник:
L’Eco di Bergamo

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