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Еще один футболист Барселоны может пропустить матч с Динамо

Лига Чемпионов
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Педри продолжает восстанавливаться после травмы

Еще один футболист Барселоны может пропустить матч с Динамо

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри, скорее всего, пропустит матч с киевским "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport.es.

18-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в игре с "Бенфикой" (0:3). Чтобы избежать рецидива травмы, Педри пропустит встречу Ла Лиги с "Валенсией" (17 октября) и, вероятно, матч ЛЧ с "Динамо" (20 октября).

В текущем сезоне испанец провел 4 матча за "сине-гранатовых" и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил повреждение в сборной Уругвая и рискует пропустить матч ЛЧ с "Динамо".

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Педри
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Источник:
Sport.es

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