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На матч Динамо - Барселона реализовано уже 60% билетов

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На матч Динамо - Барселона реализовано уже 60% билетов

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает реализацию билетов на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает киевский клуб, количество билетов ограничено. При этом уже реализовано 60% билетов от разрешенной вместимости стадиона.

Напомним, что цена билетов варьируется от 250 до 7 000 гривен.

Поединок "Динамо" – "Барселона" пройдет 2 ноября в 22.00 на НСК "Олимпийский".

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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