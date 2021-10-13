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На матч Динамо - Барселона реализовано уже 60% билетов
Судя по всему, ожидается аншлаг
Киевское "
Как сообщает киевский клуб, количество билетов ограничено. При этом уже реализовано 60% билетов от разрешенной вместимости стадиона.
Напомним, что цена билетов варьируется от 250 до 7 000 гривен.
Поединок "Динамо" – "Барселона" пройдет 2 ноября в 22.00 на НСК "Олимпийский".
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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