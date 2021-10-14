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Основной центрбек Реала может пропустить матч против Шахтера
Эдер получил травму в расположении своей сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Эдер Милитао получил мышечную травму ноги в матче за сборную Бразилии против Колумбии (0:0) в отборе ЧМ-2022.
По данным Marca, 23-летний бразилец рискует пропустить не только поединок с "Шахтером" в Лиге чемпионов, но и игру с "Барселоной" в Ла Лиге.
В текущем сезоне Милитао провел 10 матчей за "сливочных" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Напомним, "Реал" сыграет с донецким "Шахтером" во вторник, 19 октября в Киеве. Эль Классико состоится в воскресенье, 24 октября.
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