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Основной центрбек Реала может пропустить матч против Шахтера

Лига Чемпионов
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Эдер получил травму в расположении своей сборной

Основной центрбек Реала может пропустить матч против Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Эдер Милитао получил мышечную травму ноги в матче за сборную Бразилии против Колумбии (0:0) в отборе ЧМ-2022.

По данным Marca, 23-летний бразилец рискует пропустить не только поединок с "Шахтером" в Лиге чемпионов, но и игру с "Барселоной" в Ла Лиге.

В текущем сезоне Милитао провел 10 матчей за "сливочных" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Напомним, "Реал" сыграет с донецким "Шахтером" во вторник, 19 октября в Киеве. Эль Классико состоится в воскресенье, 24 октября.

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В статье: Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
Marca

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