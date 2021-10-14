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Де Пена: Мы ни в чем не уступали Бенфике и можем победить Барселону

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Матч состоится в среду, 20 октября на Камп Ноу

Де Пена: Мы ни в чем не уступали Бенфике и можем победить Барселону

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена оценил старт киевского клуба в Лиге чемпионов.

- Мы вновь оказались в тяжелой группе. Все отнесли нас к аутсайдеру и пророчат четвертое место. Думаю, мы должны отбросить эти слухи и верить в себя, верить в то, что можем добиваться положительного результата. Игра с "Бенфикой" это показала.

Мы ни в чем не уступили "Бенфике", а по моментам где-то и превзошли. Итоговый результат не то, на что мы рассчитывали.

Мы имели моменты на контратаках, но в то же время сами совершали ошибки. Однако, думаю, наша игра понравилась болельщикам, и мы довели, что можем соперничать с такими командами как "Бенфика", "Барселона" и "Бавария". Впереди ожидают две игры с "Барселоной", и мы постараемся добыть столько очков, сколько сможем.

- Между "Динамо" и "Баварией" большая пропасть? Это самая сильная команда, против которой вы когда-либо играли?

- Я бы не говорил в таком ключе. Здесь уместнее говорить о стоимости клубов и финансовом потенциале. "Бавария" способна тратить на покупку игрока шестьдесят, семьдесят и восемьдесят миллионов. На протяжении многих лет "Бавария" скупает лучших футболистов Бундеслиги, и не только. Это делает их намного сильнее, в то же время ослабляя конкурентов по Бундеслиге.

"Бавария" выиграла Лигу чемпионов в прошлом году. Много футболистов "Баварии" очень долго играют вместе. "Бавария" обладает ментальностью победителя. Мое личное мнение: "Бавария" лучшая команда в мире сегодня. И логично, что это одна из самых сильных команд, против которых я когда-либо играл.

- "Барселона" в плачевном состоянии. Когда как не сейчас побеждать "Барселону", не так ли?

- "Барселона" есть "Барселона", мы должны уважать их. У любой команды случаются тяжелые времена. "Барселона" находится в кризисном положении, но мы не должны недооценивать это. Мы должны показать, что можем выиграть, но не должны демонстрировать снисходительное отношение к "Барселоне".

Безусловно, это уже далеко не та "Барселона" с Хави, Иньестой, Месси, Пике, Пуйоль и другими звездами. Но это та же "Барселона", если мы говорим о клубе. Мы должны приехать на Камп Ноу и показать свои наилучшие качества. Мы можем победить "Барселону", - подытожил Де Пена.

Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду, 20 октября на Камп Ноу. Начало - в 19:45.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
FanDay

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Комментарии (4)
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orlando74 (baracuda)
14.10.2021 в 12:58
всеретесь 2 рази
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
14.10.2021 в 11:41
а может вам на великого Шекспира замахнуться --это не колхозное УПЛ
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+1
-1
Gerd Muller (Житомир)
14.10.2021 в 12:30
Если и есть что-то колхозное, то это существо alex.belogubko (одесса). А УПЛ, во-первых она (лига), а во-вторых появилась, когда никаких колхозов уже давно не было.
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.10.2021 в 11:35
На самом дне......
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0
-2


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