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Реал теряет еще одного ключевого игрока перед матчем с Шахтером
Плохие новости для "сливочных"
Фото: real-madrid.ru
Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба получил травму колена. Об этом сообщает AS.
По информации источника, 29-летний футболист травмировался в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Дании (0:1). Сроки восстановления пока не уточняются.
Отмечается, что австриец может пропустить встречу группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".
В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей за "сливочных" во всех турнирах и выполнил две результативные передачи.
Матч "Шахтер" - Реал" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - 22:00.
Ранее сообщалось, что против "горняков" также не сможет сыграть другой центрбек "Реала" - Эдер Милитао, который получил повреждение в расположении своей сборной.
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