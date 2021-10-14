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Реал теряет еще одного ключевого игрока перед матчем с Шахтером

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Плохие новости для "сливочных"

Реал теряет еще одного ключевого игрока перед матчем с Шахтером

Фото: real-madrid.ru

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Защитник "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба получил травму колена. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 29-летний футболист травмировался в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Дании (0:1). Сроки восстановления пока не уточняются.

Отмечается, что австриец может пропустить встречу группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей за "сливочных" во всех турнирах и выполнил две результативные передачи.

Матч "Шахтер" - Реал" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - 22:00.

Ранее сообщалось, что против "горняков" также не сможет сыграть другой центрбек "Реала" - Эдер Милитао, который получил повреждение в расположении своей сборной.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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