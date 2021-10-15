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Травмы не слишком серьезные. Два ключевых защитника Реала сыграют с Шахтером

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Поединок ЛЧ состоится 19 октября в Киеве

Травмы не слишком серьезные. Два ключевых защитника Реала сыграют с Шахтером

Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба избежал серьезной травмы. У 29-летнего футболиста диагностирован легкий ушиб колена, сообщает Marca.

Таким образом, Алаба сможет принять участие в матче с "Шахтером" в групповом этапе Лиги чемпионов. Защитник получил травму в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Дании (0:1).

В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей за "Реал" во всех турнирах и выполнил две результативные передачи.

Отмечается, что избежал серьезной травмы и бразильский центрбек Эдер Милитао. Бразилец травмировался в матче квалификации ЧМ-2022 с Колумбией (0:0).

В сезоне 2021/22 Милитао провел 10 матчей за "сливочных" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался

С командой без ограничений на тренировке работал также полузащитник Эдуарду Камавинга. А участие полузащитника Марко Асенсио в матче с "Шахтером" пока находится под вопросом. Его состояние будет оценено перед вылетом в Киев.

Напомним, матч "Шахтер" - Реал" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - 22:00.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Давид Алаба Реал (Мадрид) Эдер Милитао                            

                                                

                        

                            

                                
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(2 голосов)

                                


                            

                            

                                
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Источник:

                                    Marca                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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