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Травмы не слишком серьезные. Два ключевых защитника Реала сыграют с Шахтером
Поединок ЛЧ состоится 19 октября в Киеве
Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба избежал серьезной травмы. У 29-летнего футболиста диагностирован легкий ушиб колена, сообщает Marca.
Таким образом, Алаба сможет принять участие в матче с "Шахтером" в групповом этапе Лиги чемпионов. Защитник получил травму в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Дании (0:1).
В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей за "Реал" во всех турнирах и выполнил две результативные передачи.
Отмечается, что избежал серьезной травмы и бразильский центрбек Эдер Милитао. Бразилец
В сезоне 2021/22 Милитао провел 10 матчей за "сливочных" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался
С командой без ограничений на тренировке работал также полузащитник Эдуарду Камавинга. А участие полузащитника Марко Асенсио в матче с "Шахтером" пока находится под вопросом. Его состояние будет оценено перед вылетом в Киев.
Напомним, матч "Шахтер" - Реал" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - 22:00.
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