Травмы не слишком серьезные. Два ключевых защитника Реала сыграют с Шахтером

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба избежал серьезной травмы. У 29-летнего футболиста диагностирован легкий ушиб колена, сообщает Marca.

Таким образом, Алаба сможет принять участие в матче с "Шахтером" в групповом этапе Лиги чемпионов. Защитник получил травму в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Дании (0:1).

В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей за "Реал" во всех турнирах и выполнил две результативные передачи.

Отмечается, что избежал серьезной травмы и бразильский центрбек Эдер Милитао. Бразилец травмировался в матче квалификации ЧМ-2022 с Колумбией (0:0).

В сезоне 2021/22 Милитао провел 10 матчей за "сливочных" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался

С командой без ограничений на тренировке работал также полузащитник Эдуарду Камавинга. А участие полузащитника Марко Асенсио в матче с "Шахтером" пока находится под вопросом. Его состояние будет оценено перед вылетом в Киев.

Напомним, матч "Шахтер" - Реал" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - 22:00.