Азар все еще не набрал форму и вряд ли сыграет против Шахтера

Хавбек " Реала " Эден Азар продолжает набирать форму, работая в клубе по индивидуальному плану.

Бельгиец не участвовал в недавних матчах своей сборной в Лиге наций из-за мышечных перегрузок и досрочно вернулся в клуб.

Футболист чередует занятия в группе с индивидуальными тренировками, и так как в пятницу Эден тренировался по индивидуальному плану, предполагается, что он пропустит и матч ЛЧ с "Шахтером".

Сообщается, что Карло Анчелотти вряд ли станет рисковать здоровьем игрока, так как при малейших перегрузках Азар может получить серьезную мышечную травму.

Напомним, что 19 октября "Реал" сыграет с "Шахтером" в ЛЧ, а 24-го – с "Барселоной" в чемпионате Испании.