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Азар все еще не набрал форму и вряд ли сыграет против Шахтера

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У бельгийца проблема с мышцами

Азар все еще не набрал форму и вряд ли сыграет против Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Реала" Эден Азар продолжает набирать форму, работая в клубе по индивидуальному плану.

Бельгиец не участвовал в недавних матчах своей сборной в Лиге наций из-за мышечных перегрузок и досрочно вернулся в клуб.

Футболист чередует занятия в группе с индивидуальными тренировками, и так как в пятницу Эден тренировался по индивидуальному плану, предполагается, что он пропустит и матч ЛЧ с "Шахтером".

Сообщается, что Карло Анчелотти вряд ли станет рисковать здоровьем игрока, так как при малейших перегрузках Азар может получить серьезную мышечную травму.

Напомним, что 19 октября "Реал" сыграет с "Шахтером" в ЛЧ, а 24-го – с "Барселоной" в чемпионате Испании.

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В статье: Эден Азар Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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