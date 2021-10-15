Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Азар все еще не набрал форму и вряд ли сыграет против Шахтера
У бельгийца проблема с мышцами
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "
Бельгиец не участвовал в недавних матчах своей сборной в Лиге наций из-за мышечных перегрузок и досрочно вернулся в клуб.
Футболист чередует занятия в группе с индивидуальными тренировками, и так как в пятницу Эден тренировался по индивидуальному плану, предполагается, что он пропустит и матч ЛЧ с "Шахтером".
Сообщается, что Карло Анчелотти вряд ли станет рисковать здоровьем игрока, так как при малейших перегрузках Азар может получить серьезную мышечную травму.
Напомним, что 19 октября "Реал" сыграет с "Шахтером" в ЛЧ, а 24-го – с "Барселоной" в чемпионате Испании.
Популярное сейчас
- Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость
- Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком
- Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу
- Де Пена: Мы ни в чем не уступали Бенфике и можем победить Барселону
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Полузащитник Динамо может продолжить карьеру в клубе сына Луческу - СМИ