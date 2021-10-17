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На матч Шахтер - Реал назначен арбитр, который работал на финале четырех Лиги Наций

Лига Чемпионов
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Уже обслуживал поединок между этими командами

На матч Шахтер - Реал назначен арбитр, который работал на финале четырех Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже во вторник в матче третьего тура Лиги Чемпионов "Шахтер" будет противостоять "Реалу" в Киеве. Главный арбитром на этот поединок назначен Срджан Йованович.

Лайнсменами будут работать Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый арбитр - Новак Симович. Все вишеупомянутые судьи - сербы. Только арбитр VAR Кристиан Дингерт представляет Германию.

Отметим, что Йованович уже работал главным арбитром на матче между "Реалом" и "Шахтером". Он обслуживал поединок в Мадриде, в котором победили “горняки” со счетом 3:2. Также серб судил встречу за третье место недавней Лиги Наций между Италией и Бельгией.

Матч между "Шахтером" и "Реалом" состоится во вторник 19 октября. Стартовый свисток на НСК "Олимпийский" запланирован на 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Срджан Йованович
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Источник:
УЕФА

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