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На матч Шахтер - Реал назначен арбитр, который работал на финале четырех Лиги Наций
Уже обслуживал поединок между этими командами
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже во вторник в матче третьего тура Лиги Чемпионов "Шахтер" будет противостоять "Реалу" в Киеве. Главный арбитром на этот поединок назначен Срджан Йованович.
Лайнсменами будут работать Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый арбитр - Новак Симович. Все вишеупомянутые судьи - сербы. Только арбитр VAR Кристиан Дингерт представляет Германию.
Отметим, что Йованович уже работал главным арбитром на матче между "Реалом" и "Шахтером". Он обслуживал поединок в Мадриде, в котором победили “горняки” со счетом 3:2. Также серб судил встречу за третье место недавней Лиги Наций между Италией и Бельгией.
Матч между "Шахтером" и "Реалом" состоится во вторник 19 октября. Стартовый свисток на НСК "Олимпийский" запланирован на 22:00.
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