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Без Азара, но с Менди: Реал назвал состав на Шахтер

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(1 голосов)

У "Сливочных" много потерь

Без Азара, но с Менди: Реал назвал состав на Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

Новина українською

"Реал" назвал игроков, которые поедут в Киев на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Он пройдет на "Олимпийском" во вторник, 19 октября.

За Мадрид не смогут сыграть Эден Азар, Дани Карвахаль, Лука Йович, Иско и Гарет Бэйл - все они травмированы и в лучшем случае тренируются индивидуально.

В то же время левый защитник Ферлан Менди, с мая не игравший из-за повреждения, вернулся в строй и полетит на матч с "Шахтером". Будут в составе также юниоры Антонио Бланко и Мигель Гутьеррес.

Полный список игроков "Реала" на матч с "Шахтером" выглядит так:

  • Вратари: Куртуа, Лунин, Луис Лопес
  • Защитники: Эдер Милитао, Алаба, Начо, Вальехо, Гутьеррес, Марсело, Менди, Васкес
  • Полузащитники: Кроос, Модрич, Вальверде, Каземиро, Камавинга, Бланко, Асенсио
  • Форварды: Бензема, Винисиус, Родриго, Мариано
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В статье: Эден Азар Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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vasa pupkis (Киев)
17.10.2021 в 22:10
давайте кротики. покажите мусорам как набирать очки в ЛЧ
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