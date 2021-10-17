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Без Азара, но с Менди: Реал назвал состав на Шахтер
У "Сливочных" много потерь
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
"Реал" назвал игроков, которые поедут в Киев на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Он пройдет на "Олимпийском" во вторник, 19 октября.
За Мадрид не смогут сыграть Эден Азар, Дани Карвахаль, Лука Йович, Иско и Гарет Бэйл - все они травмированы и в лучшем случае тренируются индивидуально.
В то же время левый защитник Ферлан Менди, с мая не игравший из-за повреждения, вернулся в строй и полетит на матч с "Шахтером". Будут в составе также юниоры Антонио Бланко и Мигель Гутьеррес.
Полный список игроков "Реала" на матч с "Шахтером" выглядит так:
- Вратари: Куртуа, Лунин, Луис Лопес
- Защитники: Эдер Милитао, Алаба, Начо, Вальехо, Гутьеррес, Марсело, Менди, Васкес
- Полузащитники: Кроос, Модрич, Вальверде, Каземиро, Камавинга, Бланко, Асенсио
- Форварды: Бензема, Винисиус, Родриго, Мариано
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