Без Азара, но с Менди: Реал назвал состав на Шахтер

"Реал" назвал игроков, которые поедут в Киев на матч против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Он пройдет на "Олимпийском" во вторник, 19 октября.

За Мадрид не смогут сыграть Эден Азар, Дани Карвахаль, Лука Йович, Иско и Гарет Бэйл - все они травмированы и в лучшем случае тренируются индивидуально.

В то же время левый защитник Ферлан Менди, с мая не игравший из-за повреждения, вернулся в строй и полетит на матч с "Шахтером". Будут в составе также юниоры Антонио Бланко и Мигель Гутьеррес.

Полный список игроков "Реала" на матч с "Шахтером" выглядит так: