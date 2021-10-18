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Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Реал", Лига Чемпионов, 19 октября 2021

Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне ЛЧ донецкий "Шахтер" добыл две победы, обыграв и дома, и на выезде мадридский "Реал". Спустя один год судьба вновь свела вице-чемпиона Украины и вице-чемпиона Испании в одной группе, дабы понять, прошлый сезон - это случайность или же нет. Однако на этот раз сойдутся совсем другие команды. И "Шахтер", и "Реал" сменили летом наставников, и теперь их игра существенно отличается от прошлогодней.

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"Горняки" набрали неплохую форму в УПЛ, где не дают "Динамо" уйти в серьезный отрыв, однако в ЛЧ на их счету пока лишь один бал и ни одного забитого гола. Дабы надеяться на выход в плей-офф, нужно обязательно начинать забивать и побеждать, но и "Реал" не приедет в Киев отбывать номер. После фиаско с "Шерифом" мадридцы вряд ли готовы проиграть еще раз.

Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛЧ во вторник, 19-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Шахтер" - "Реал" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Реал" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Реал".

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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