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Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом".

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"Меренги" едут в Киев с переполненным лазаретом: Азар, Асенсио, Бэйл, Диас, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Себальос… Можно целую отдельную команду соорудить. Сумеют ли "горняки" вновь удивить "сливочных"? Сделают ли вывод испанские футболисты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 19 октября – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Трансляция Аудио онлайн стрим
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