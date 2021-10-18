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Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом".
"Меренги" едут в Киев с переполненным лазаретом: Азар, Асенсио, Бэйл, Диас, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Себальос… Можно целую отдельную команду соорудить. Сумеют ли "горняки" вновь удивить "сливочных"? Сделают ли вывод испанские футболисты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 19 октября – в 21:55 по киевскому времени.
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