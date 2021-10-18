Матч Барселона - Динамо рассудит французская бригада арбитров

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" примет "Динамо". Поединок обслужит бригада арбитров из Франции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным рефери назначен 39-летний Клеман Тюрпен. Помогать на линиях ему будет его соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертым судьей выступит Жереми Пиньяр.

Арбитром VAR станет Вилли Делажо. Его помощник будет итальянец Марко Ди Белло.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 20 октября в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 19:45.

Напомним, в Лиге чемпионов Клеман Тюрпен судил два матча "Динамо". В обоих поединках киевляне уступили: против "Бенфики" в 2016 году (0:1) и против "Аякса" в 2018 (1:3).