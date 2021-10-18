  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матч Барселона - Динамо рассудит французская бригада арбитров
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Барселона - Динамо рассудит французская бригада арбитров

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ранее Клеман Тюрпен судил два матча киевлян в ЛЧ

Матч Барселона - Динамо рассудит французская бригада арбитров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" примет "Динамо". Поединок обслужит бригада арбитров из Франции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным рефери назначен 39-летний Клеман Тюрпен. Помогать на линиях ему будет его соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертым судьей выступит Жереми Пиньяр.

Арбитром VAR станет Вилли Делажо. Его помощник будет итальянец Марко Ди Белло.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 20 октября в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 19:45.

Напомним, в Лиге чемпионов Клеман Тюрпен судил два матча "Динамо". В обоих поединках киевляне уступили: против "Бенфики" в 2016 году (0:1) и против "Аякса" в 2018 (1:3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев) Клеман Турпен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
18.10.2021 в 13:19
Судья по матчу с Аяксом вполне адекватный, но Гармаша в основе я бы не выпускал. Тюрпен его запомнил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...